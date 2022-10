Sapete chi è Flora Canto? Età, biografia, figli, matrimonio, Enrico Brignano

Flora Canto, attrice, presentatrice e conduttrice italiana, è nata nel 1983 a Roma. È apparsa a Uomini e Donne come seconda classificata in una stagione precedente. In seguito è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia e attualmente è la compagna di Enrico Brignano. Nel 2017 Flora Canto ha dato alla luce la piccola Martina e il 20 luglio 2021 ha partorito con parto cesareo il secondo figlio, Niccolò. Il 15 settembre 2021, durante un evento all’Arena di Verona, Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo e lei ha detto sì!

Chi è Flora Canto?

Nome : Flora Canto

: Flora Canto Età: 38 anni

38 anni Data di nascita: 12 Febbraio 1983

12 Febbraio 1983 Segno Zodiacale: Acquario

Acquario Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : Attrice e conduttrice televisiva

: Attrice e conduttrice televisiva Altezza: 168 cm

168 cm Peso: 52 kg

52 kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @floracanto

Biografia

Flora Canto, nata a Roma il 12 febbraio 1983, è un’appassionata di sport e bellezza diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island. I due si sono lasciati mentre lui era nella casa più spiata d’Italia. Dopo la rottura, Flora ha partecipato a Uomini e Donne e ha scelto il corteggiatore Francesco Pozzessere. Nel 2009, la coppia si è lasciata a un passo dal matrimonio che avevano progettato nei minimi dettagli, a un passo dalle nozze. Si dice che Flora Canto abbia avuto una relazione con Teo Mammuccari, anche se i due hanno smentito.

Flora Canto e Enrico Brignano

Enrico Brignano era presente sulla spiaggia di Sabaudia nel 2013 quando lei lo ha incontrato. Nonostante i 17 anni di differenza di età, tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lo hanno detto entrambi. Nel 2017 è nata Martina e Flora ha scelto ancora una volta il parto cesareo, come per il primo figlio. Il 20 luglio è nato il loro secondo figlio, Niccolò.

Il 15 settembre 2021, Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo all’Arena di Verona durante il suo spettacolo “Un’ora sola con te”. Flora ha detto “sì”, facendo sembrare magica la proposta che Flora ha sempre desiderato.

Matrimonio con Enrico Brignano

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposato a luglio del 2022 e Flora sta iniziando a condividere le prime notizie sulla cerimonia. Il matrimonio si svolgerà in spiaggia, ma la location è ancora sconosciuta. Sappiamo anche che Martina porterà le fedi e che Flora non ha ancora scelto il suo abito da sposa. “Sono in ritardo con l’organizzazione”, ha detto l’ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, “non ho ancora fatto le partecipazioni né scelto l’abito, ma il matrimonio sarà una cerimonia all’americana e… sarà sulla spiaggia”.

Lavoro e Carriera

Flora Canto è un’attrice e presentatrice italiana. Iscritta al liceo linguistico, ha provato con la pubblicità e il mondo dello spettacolo prima di diventare famosa per un triste evento: Simona Salvemini l’ha lasciata per Filippo Bisciglia al Grande Fratello. Viene lasciata nel 2009 a Uomini e Donne, trasmissione in cui sceglie Francesco Pozzessere come tronista. Dal 2008 studia canto, doppiaggio e recitazione, oltre a recitare in diverse produzioni teatrali. Oltre a “La coppia di campioni” con Massimo Boldi e “Di tutti i colori” con Paolo Conticini e Nino Frassica, ha partecipato a diversi film.

È apparsa anche in una puntata di Don Matteo, in “Fast and Furios” di La7 e in altri programmi. Il suo volto è apparso in “Telethon”, “Supercinema”, “Oscar dei porti” e altri programmi di Rai Uno. Oltre ad Aurora Ramazzotti, nel 2020 sarà co-conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8.