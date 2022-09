Sapete chi è Francesco Grillo ospite in Via dei matti n°0 da Stefano Bollani e Valentina Cenni

Francesco Grillo è un pianista classico, compositore e ingegnere del suono. La sua formazione è iniziata in una famiglia con profonde tradizioni musicali. Francesco si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e successivamente alle Accademie di Imola e Cremona. Si cimenta nella composizione fin dall’infanzia, ispirandosi ai grandi romantici, Chopin, Liszt, e poi anche a Ravel in primis.

Francesco Grillo, nato e cresciuto in una famiglia dove ha imparato ad amare la musica fin da piccolo, è un pianista e compositore profondamente legato alla tradizione classica. Si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e successivamente alle Accademie di Imola e Cremona. Durante i studi nella sua musica Francesco si è cimentato composizione, prendendo un modello dapprima i grandi romantici come Chopin, Liszt e successivo anche compositori russi come Rachmaninov e Scriabin. Quando ha imparato a conoscere meglio il jazz e la musica pop grazie agli studi all’estero in Francia e in Svezia, le sue composizioni hanno iniziato a incorporare anche queste influenze.

Nel 2011, l’uscita di “Barber Shop”, un CD di musica originale contenente brani per pianoforte solo e duetti con il pianista Stefano Bollani, ha lanciato la sua carriera come uno dei compositori più interessanti del jazz contemporaneo. Nel 2012 ha pubblicato “Otto”, un album di brani originali jazz realizzati con la collaborazione di straordinari musicisti come il trombettista Enrico Rava, il clarinettista Nico Gori, il batterista israeliano Asaf Sirkis e il contrabbassista Yuri Goloubev. Un anno dopo ha pubblicato “Frame” (Sony classic), un nuovo album interamente dedicato al pianoforte. Pubblicato da Sony musica