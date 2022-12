Sapete chi è Frank Matano? Età, fidanzata, genitori, padre e madre

Frank Matano è nel mondo dello spettacolo fin da giovane. Ha iniziato come youtuber, si è fatto conoscere su internet e poi è entrato in televisione e al cinema, consacrandosi come attore per giovani e adulti. È nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Verde, da una famiglia di genitori italiani. Frank ha studiato lingue negli Stati Uniti, dove ha vissuto per la maggior parte della sua vita prima di tornare in Italia all’età di ventidue anni.

Poco dopo, all’età di 18 anni, torna in Italia, dove inizia la sua esperienza di youtuber, con il nome di lamentecontorta, realizzando video in cui fa scherzi telefonici ed esperimenti sociali. In breve tempo si afferma sul web e, dopo aver cambiato il suo nickname in Frank Matano, diventa uno degli youtuber più noti della nazione. Oggi ha quasi 10 milioni di follower su Instagram e oltre 2 milioni di iscritti su YouTube.

Nel 2009 debutta nel programma televisivo Le Iene e successivamente diventa conduttore di un programma tutto suo su Sky UNO, intitolato Sky Scherzando? (2010), dove sfrutta le sue doti di intrattenitore e comico per mettere in scena gag e battute su altri. Da qui in poi è apparso sempre più spesso in TV con programmi come Ti lascio una canzone (2011) e collaborazioni con Jacopo Morini – senza trascurare lo spazio web, per il quale collabora con i JackaL nella webserie Lost in Google (2012).

Frank Matano: fidanzata

La fidanzata di Frank Matano è Ylenia Azzurretti. Anche lei è nata a Caserta ed è un’appassionata di letteratura. Si è laureata presso la Facoltà di Lettere Moderne dell’Università di Napoli Federico II, specializzandosi in Italianistica.

Frank Matano: genitori

Suo padre era un ufficiale dei Carabinieri, sua madre americana. Frank ha raccontato a Vanity Fair come si sono conosciuti i loro genitori: “Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le mie sorelle per visitare dei parenti, mio padre sentì parlare dell’arrivo di queste ragazze americane e colse al volo l’occasione”. Dopo questo incontro, mamma decise di rimanere in Italia e alla fine sposò il suo carabiniere; la coppia ebbe tre figli: Frank, Alfredo e Lucia Matano.

I film

Frank Matano è oggi uno dei comici italiani più popolari su YouTube e questo è solo l’inizio. Nel 2017 ha recitato nel suo primo film, Fuga di cervelli (Crazy Diamond, regia di Paolo Pisanelli). Nel corso degli anni Frank ha partecipato anche ad altri film e programmi televisivi e nel 2015 ha ottenuto una nomination come Personaggio Rivelazione dell’Anno ai TV Directing Awards. Tre anni dopo è protagonista di due film: Sono Tornato e Tonno Spiaggiato. Dal 2015 è giudice di Italia’s Got Talent sui canali Sky. Nel 2021, Frank Matano partecipa come concorrente a LOL: Chi ride è fuori condotto da Fedez e Mara Maionchi su Prime Video dal 1° aprile. Nella seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio 2022, Frank sarà co-conduttore nello stesso anno!