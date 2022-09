Sapete chi è Gabriella Labate moglie di Raf? Età, dove è nata, figli, lavoro, dove vive

Oltre a essere la moglie del popolare cantante pop Raf, Gabriella Labate ha una propria carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf?

Gabriella Labate, oltre a essere una famosa showgirl e moglie di uno dei cantanti più amati d’Italia, Raf, è anche modella, attrice e personaggio televisivo. Ha lavorato per anni al Bagaglino, uno dei cabaret più famosi d’Italia, ed è stata una delle vallette del TG Vacanze del 1992 su Canale 5.

Gabriella Labate ha 58 anni: è nata a Roma il 14 ottobre 1964, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Marito

Gabriella Labate è una modella, attrice e personaggio televisivo che ha lavorato come showgirl al cabaret del Bagaglino in Italia e come una delle cheerleader del programma TG Vacanze 1992.

Figli

Gabriella e suo marito Raf hanno due splendidi figli: Bianca (1996) e Samuele (2000).

Malattia rara di Gabriella Labate

La bellissima Gabriella Labate, ha combattuto in passato con una malattia rarissima, scoperta la mattina di un giorno qualunque. Era il 2016 e lei stessa ha raccontato tramite un post su Instagram ai suoi follower quello che ha passato:

Quella mattina fu tutto così veloce, un momento prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell ambulanza con la testa nel caos della sirena. Ricoverata per quasi due mesi al Gemelli ho affrontato momenti difficilissimi … Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo lungo di incertezze e paure per noi tutti, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno ed una lunga cicatrice che dal centro del petto arriva fino al pube.

E ancora:

Mi muovo lenta a fatica ma sorrido e canticchio con un filo di voce per far sorridere chi amandomi tanto era anche tanto in pena per me.

Lavoro di Gabriella Labate, moglie di Raf

Tra il 1988 e il 1991, Gabriella ha partecipato a diversi programmi televisivi del Bagaglino, tra cui Creme Caramel, Bucce di banana e Mi consenta. Nello stesso periodo fa la modella per pubblicità e servizi fotografici, apparendo completamente nuda su diverse riviste tra cui Excelsior, Playboy e Playmen. Nell’estate del 1992 è stata una delle vallette di Holiday News. Per il marito Raf ha scritto canzoni come Metamorphosis e Ogni piccola cosa di te, curandone il Metamorphosis Tour e il DVD. Dal 2009 è anche coreografia di Domenica Cinque per la RAI TV.

È direttrice artistica e coreografia dell’Angel’s Gate Studio, un’importante scuola di danza. Nel 2016 ha scritto anche un libro, Gonna bruciata, un romanzo in cui affronta temi dolorosi come la violenza sulle donne, le molestie e l’identità di genere. In un’intervista rilasciata alla rivista AffariItaliani, ha dichiarato:

Nessuno degli avvenimenti che accadono alla protagonista mi ha mai toccato personalmente. Sono una donna fortunata. Ho voluto affrontare certe problematiche per squarciare il velo di silenzio in cui sono avvolti certi fatti scabrosi. Più se ne parla e più è facile, per chi ne è coinvolto, trovare il coraggio di reagire.

Dove vive Gabriella Labate?

Gabriella Labate oggi, con suo marito Raf e i loro figli, vivono tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Hanno, infatti un’abitazione a Roma e una a Miami.