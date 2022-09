Sapete chi è Gegia? Età, fidanzato Turco, Film, Cognome, Marito e Figli

Un gruppo diretto a Dubai tramite un’agenzia si stava imbarcando all’aeroporto di Istanbul quando Gegia e Memet si sono incontrati. Quando si è recata al bar per acquistare cibo e bevande, è stata soccorsa da Memet, che le ha parlato in inglese. Quando Gegia ha visto il viso angelico di Memet, è rimasta sbalordita. I due chiacchierarono un po’ in italiano e in inglese, iniziando a conversare. Lui le ha detto di avere 43 anni, mentre lei ha mentito dicendo di averne 49 (in realtà ne ha 63).