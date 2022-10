Sapete chi è Giada Parra moglie di Paolo Conticini? Età, carriera, figli

Paolo Conticini, nato a Pisa, ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatrici in Italia e non solo: il suo volto, infatti, è apparso in importanti fiction e commedie. La sua carriera è iniziata quasi per caso, convinto a partecipare a un concorso di bellezza dai suoi amici. Si ritrova quindi a fare provini cinematografici fino a quando Christian De Sica lo integra nel film Uomini uomini uomini (1990). Da lì, Paolo diventerà un volto noto della televisione conducendo per due volte lo Zecchino d’Oro (1993 e 1995), partecipando come conduttore e concorrente a Tale e Quale Show (2000) ea Ballando con le stelle (2011).

Per quanto riguarda la vita privata, è innamorato di Giada Parra. L’attore è sposato dal 2013 con l’ex modella, con la quale ha una relazione intrapresa ben vent’anni prima del matrimonio. Dopo aver lavorato come modella, Parra è oggi una libera professionista che collabora con brand importanti come Gucci.

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che oggi è una libera professionista che collabora con importanti marchi come Gucci. Appassionata di moda e anche di spettacolo, è stata al fianco di Paolo Conticini in altri momenti piuttosto che bui, come quando l’attore ha dichiarato bancarotta mentre apriva una palestra insieme al fratello.