Sapete chi è Heather Parisi? Età, biografia, carriera, marito Umberto Maria Anzolin e figli

Heather Parisi, ballerina e showgirl di fama mondiale, sarebbe legata alle pagine più belle del suo varietà italiano. Il suo nome è stato collegato alle pagine più belle di molti altri spettacoli.

Heather Parisi, membro della commissione esterna di Amici 2018, è approdata nella lista degli iscritti al talent per un ritorno in grande stile di Maria De Filippi, che ha messo la sua grande competenza artistica al servizio della scuola di Heather Parisi. Dal debutto italiano con Pippo Baudo alla sua vita movimentata, scopriamo chi era davvero la ballerina americana che ha stregato l’Italia degli anni ’80!

Chi è Heather Parisi?

È riduttivo considerare il profilo artistico di Heather Parisi come limitato alla sua competenza nella danza. In realtà, le sue capacità si estendono anche al canto e alla recitazione. È stata una delle più grandi showgirl della televisione degli anni ’80, un’epoca in cui è stata una delle massime espressioni televisive. Secondo il suo sito ufficiale, è nata il 27 gennaio 1960 sotto il segno dell’Acquario a Hollywood. Suo nonno era Frank Parisi, originario di Terravecchia (Cosenza), e i suoi genitori erano Anita Parisi e Norman Werby. Dopo che i suoi genitori divorziarono quando lei aveva dodici anni, non vide più suo padre fino all’età di 28 anni. Tiffany, nata dal secondo matrimonio della madre, è la sua sorellastra.

La Parisi ha quattro figli; è stata sposata con Giorgio Manenti (6 ottobre 1992) da cui è nata la primogenita Rebecca Jewel. Dalla relazione con il chirurgo ortopedico Giovanni di Giacono è nata Jacqueline Luna. “Le folle mi spaventano”, ha dichiarato. Sul suo profilo Instagram, i follower seguono la showgirl e la sua famiglia, tra scatti divertenti e tanto amore. Nel novembre 2019 ha ammesso le violenze subite dall’ex compagno, In diretta non è la D’Urso. “Sono stata picchiata per 7 lunghi anni dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome. Ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Faccio un appello alle donne di casa: anche voi dovete essere forti”.

Chi è il marito di Heather Parisi, Umberto Maria Anzolin

Heather Parisi ha sposato Umberto Maria Anzolin nel 2010 e nello stesso anno ha avuto due gemelli: Dylan ed Elizabeth. Ha vissuto rispettivamente a San Francisco e a New York. La Parisi ha iniziato i suoi studi all’American Ballet nel 1977 ed è diventata tricolore l’anno successivo. Lo stile raffinato di Baudo finì per catturare la profondità artistica di Miseria, che iniziò così la sua straordinaria carriera. La Parisi, in particolare, sostenne lo sviluppo artistico di Miseria danzando sulla scrivania di un dirigente, come ha ricordato il conduttore.

Lei, sul suo sito web, racconta: “Franco Miseria mi nota al Jackie O’ di Roma e mi chiede di partecipare alle selezioni di Luna Park che tiene a Piazzale Clodio in una scuola di danza… Lui, in una scuola di danza, invita Pippo Baudo che rimane talmente colpito dalla mia danza che mi fissa un appuntamento con Giovanni Salvi nel suo ufficio alla Rai. E in quell’ufficio, su quella scrivania, faccio il famoso spettacolo”. Apriti Sabato ha iniziato a guardare Fantastico con il suo debutto, che le ha spianato la strada verso anni di prosperità in Fantastico. Grazie al suo successo, il varietà Luna Park, condotto da Baudo e Tina Turner, divenne popolare. Cicale fu la canzone che la rese famosa, sigla della seconda edizione di Fantastico e disco d’oro. Topolino, la nota striscia a fumetti di Topolino, ha ospitato i commenti di Apriti Sabato alle domande dei lettori. Nel 2018 è stata inserita nella commissione esterna di Amici 17 come membro della commissione.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Lei e Lorella Cuccarini furono le due grandi antagoniste della tv italiana, malgrado le smentite di un’aperta rivalità. Nel 2016 sono state protagoniste del varietà Nemicamatissima.“Mai state amiche, dunque neppure nemiche. La rispetto come collega, ma siamo molto diverse, io sono lontana dal prototipo di brava ragazza che lei impersona e piace agli italiani. Anche io so di essere amata ma per gli addetti ai lavori sono sempre stata la straniera americana e hanno sempre preferito lei”, ha spiegato durante un’intervista all’Ansa. Dopo le dichiarazioni politiche rilasciate nel 2019 da Lorella Cuccarini, Heather Parisi non si è fatta attendere molto, attaccando la collega anche su quel fronte.

Dal 2011 l’ex ballerina Heather Parisi abita con la sua famiglia a Hong Kong anche se quando può, come accaduto per la partecipazione ad Amici, torna in Italia, il Paese che tanto a lungo l’ha adottata. Secondo le indiscrezioni, Heather Parisi per essere ospite come giudice ad Amici, la trasmissione che l’ha vista protagonista nel 2019, avrebbe guadagnato circa 50 mila euro a puntata.