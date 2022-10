Sapete chi è hi è Asia Argento? Età, biografia, carriera, figlia, compagno e Morgan

Asia Argento è una nota attrice, conduttrice e scrittrice cinematografica italiana. Figlia del regista Dario Argento, ha vinto per David di Donatello come miglior attrice protagonista per i film “Perdiamoci di vista” e “Compagni di viaggio”. È stato riferito che è un’importante sostenitrice del movimento #metoo , oltre a essere un membro della giuria di XFactor. Costretta a dimettersi da XFactor per problemi legati al movimento #metoo, è attualmente impegnata nel programma di talent di Rai Uno The Band come giudice, oltre a partecipare a Pechino Express 2020 con l’amica di sempre Vera Gemma.

Chi è Asia Argento?

Nome : Asia Argento

: Asia Argento Età : 44 anni

: 44 anni Altezza : 168 cm

: 168 cm Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Luogo di Nascita : Roma

: Roma Data di nascita : 20 settembre 1975

: 20 settembre 1975 Professione : attrice, regista, sceneggiatrice, conduttrice televisiva

: attrice, regista, sceneggiatrice, conduttrice televisiva Peso : 55 kg

: 55 kg Tatuaggi : Asia ha circa 30 tatuaggi sparsi su tutto il corpo: la parola “Hope” sulla mano destra, un angelo sulla schiena, la scritta “Saved” sulla mano sinistra. Sulle braccia ha tatuato una croce patriarcale con la parola “Firmeza” e la stella di David con sotto scritto “Verdade”. Sul petto ha una collana vittoriana, e lo scudo di “Warrior Mermaid” dietro la schiena.

: Asia ha circa 30 tatuaggi sparsi su tutto il corpo: la parola “Hope” sulla mano destra, un angelo sulla schiena, la scritta “Saved” sulla mano sinistra. Sulle braccia ha tatuato una croce patriarcale con la parola “Firmeza” e la stella di David con sotto scritto “Verdade”. Sul petto ha una collana vittoriana, e lo scudo di “Warrior Mermaid” dietro la schiena. Profilo Instagram ufficiale: @asiaargento

Biografia

Asia Argento, romana, nata il 20 settembre 1975, è figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, due registi. Poiché i nomi geografici non erano ammessi, la chiamarono Aria. I suoi genitori l’hanno sempre chiamata Asia. Il primo uomo a cui l’Asia è stata legata dal 2000 al 2006 è stato Morgan Cerqueira, cantante dei Bluvertigo. Asia Argento è stata legata a persone diverse nella sua vita, tra cui Anna, sua sorellastra e figlia di suo padre Dario Argento. Anna è morta in un incidente stradale nel 1996. Asia Argento è attualmente single, ma è stata legata a diverse persone nella sua vita. Il padre della prossima figlia di Morgan, Jessica Mazzoli, è Jessica Mazzoli. Asia Argento e Morgan hanno avuto la figlia Anna Lou nel 2005.

Sta con il regista Michele Civetta dal 2008, quando ha dato alla luce il suo terzo figlio, Nicholas. Nel 2017 Asia Argento è stata fotografata con il celebre chef francese Anthony Bourdain, morto nel giugno 2018 in Francia. Nonostante sia stata recentemente separata dal fotografo Fabrizio Corona, Asia lo difende ferocemente ogni volta che viene insultatoe mantiene un buon rapporto con la madre di lui, Gabriella Privitera.

Lavoro e Carriera

Asia Argento ha iniziato a recitare al cinema da giovanissima. Da bambina ha recitato in sei film, poi ha recitato in due film di Michele Placido, “Le amiche del cuore” e “Perdiamoci di vista”, per i quali ha vinto un David di Donatello come miglior attrice protagonista. Nel ’94 recita ne “La regina Margot” e nel ’96 vinceun secondo David di Donatello per “Compagna di viaggio”. Asia ha realizzato con il padre “La sindrome di Stendhal” e “Viola bacia tutti” di Giovanni Veronesi. Da allora ha lavorato soprattutto all’estero, prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Nel 2011 è diventata attrice protagonista della serie “Sangue caldo” per Canale 5 e sei anni dopo è stata tra igiudici di X Factor: ma la sua avventura è stata interrotta dallo scandalo “Jimmy Bennett”. Fu licenziata dal programma dopo essere stata accusata di aver aggredito sessualmente Jimmy Bennett. Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale la sostituì a X Factor.

Asia Argento è un’affermata regista e attrice. Nel 2000 ha realizzato il suo primo film, “Scarlett Diva”, che però non ha avuto successo. Nel 2004 ha girato il film “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”, in cui Peter Fonda e Michael Pitt sono tra i protagonisti. Inoltre, Asia ha diretto diversi video musicali, in particolare quelli di Loredana Bertè.

Asia Argento e la sua amica Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, membro della gara di Pechino Express 2020 con il Team “Le Figlie dell’Arte ” (“Figlie dell’Arte” in italiano). Il loro viaggio finisce però all’inizio di febbraio, quando Asia si rompe una gamba. L’attrice è stata recentemente al centro delle cronache per lo scandalo HarveyWeinstein, avvenuto nel 1997 in un hotel della Costa Azzurra, dove è stata molestata. Pur essendo stata aspramente criticata in Italia per aver raccontato la sua storia troppo tardi, grazie alla sua testimonianza è diventata una delle più attive sostenitrici del movimento #MeToo . Durante la sua partecipazione a X Factor, Asia è stata anche accusata di aver molestato sessualmente Jimmy Bennett, l’attore protagonista del suo film “Deceptive is the Heart More Thanthing” (“Tutto è ingannevole” in inglese). Il giovane, che all’epoca aveva 17 anni e sosteneva di essere stato molestato dalla Argento in un hotel della California, era un accusatore.