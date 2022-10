Sapete chi è il figlio di Mina? Si chiama Massimiliano Pani

Massimiliano Pani, figlio della famosa cantante italiana Mina, è un famoso cantante italiano a tutti gli effetti.

Chi è Massimiliano Pani

Massimiliano Pani è nato a Milano il 18 aprile 1963. Suo padre era un attore italiano di nome Corrado Pani, morto nel 2005. All’età di 16 anni, Massimiliano aveva già scritto due note canzoni per sua madre: Sensazioni e Il Vento. Entrambe le canzoni sono presenti nel suo album Attila. Oltre a essere un musicista di talento, Pani ha studiato sotto la guida di maestri come Mario Robbiani e Celso Valli. Dal 1980 in poi ha lavorato costantemente con la madre sia come strumentista che come arrangiatore.

Nel corso della sua vita, Massimiliano Pani ha svolto diverse attività: produttore, compositore e arrangiatore. Attualmente lavora nell’industria musicale come manager, oltre a far parte della società di produzione PDU gestita dalla sua famiglia. Massimiliano Pani ha anche una sorella, Benedetta Mazzini. Nata dalla relazione di Mina con Virgilio Crocco, Benedetta è nata nel 1953. A sua volta, Massimiliano Pani si è sposato due volte. La prima volta con Ulrike Fellrath (nata nel 1957), madre di Axel Pani (nata nel 1986). La seconda volta con Milena Martelli (nata nel 1961), che ha dato alla luce Edoardo Pani (nata nel 2004).

Le dichiarazioni del figlio di Mina

Interrogato sulla cantata, Massimiliano Pani ha dichiarato: “All’inizio degli anni Ottanta, quando esplose come fenomeno, Rossi mandò una canzone che la mamma provò a cantare, ma che non sentiva sua. È uno dei cantautori che lei stima e apprezza di più , e sarebbe felice di incidere una canzone scritta da Vasco apposta per lei a 80 anni”. Ha anche inserito che “quando a scuola si faceva l’appello e dicevo che mio padre era un attore e mia madre un’, nessuno ci credeva. Ho una madre che una madre normalissima ma che fa un lavoro speciale”.

Per poi aggiungere: “Ha giocato con sé stessa in modo ironico anche perché ha cominciato nel pieno del suo splendore. Vent’anni prima di Madonna, trent’anni prima di Lady Gaga. Basta vedere l’ultimo disco con Fossati, non credo che ci sia un cantante che a 80 anni è in testa alla classifica con un disco di canzoni inedite“.