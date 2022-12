Sapete chi è il marito di Iva Zanicchi?

Diamo uno sguardo più da vicino alla vita privata di Iva Zanicchi, la consorte dell’interprete che partecipa al Festival di Sanremo 2022.

Questa versione del Festival di Sanremo è particolarmente degna di nota per la presenza di Iva Zanicchi, vera e propria icona del palco dell’Ariston, che nella sua carriera ha ottenuto tre successi. Approfondiamo alcuni dettagli sulla vita privata della cantante, compreso chi è il suo coniuge.

Iva Zanicchi, chi è il marito

Oltre a essere una figura rinomata della musica italiana, Iva Zanicchi è stata anche un vessillo di bellezza. Iva ha avuto due grandi amori nel corso della sua vita. Inizialmente è stato Antonio Ansoldi, il suo primo compagno, da cui ha avuto una figlia di nome Michela. Purtroppo il loro matrimonio non andò a buon fine, portando Iva a trovare nuovamente l’amore con Fausto Pinna.

Fausto e Iva Zanicchi condividevano un legame profondo ed erano uniti come una coppia sposata; anche quando hanno affrontato momenti difficili, come la battaglia di Fausto contro il cancro ai polmoni, il loro legame si è rafforzato. Fausto ha raccontato di come Iva lo abbia sostenuto incessantemente durante la sua malattia e questo ha rafforzato il loro rapporto.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono insieme da oltre tre decenni. Fausto è originario della Sardegna e di professione fa il produttore musicale. La loro relazione è iniziata quando hanno collaborato all’album Care Colleghe, pubblicato nel 1987. La relazione professionale è sbocciata in quella sentimentale e da allora la coppia è inseparabile, godendosi ogni momento della loro vita insieme.