Sapete chi è Iva Zanicchi? Età, malattia, marito, figlia, altezza, Ballando con le stelle, canzoni e patrimonio

Negli anni ’70, ’80 e ’90, Iva Zanicchi è stata uno dei personaggi televisivi più amati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, dall’età all’altezza, dal coniuge alla figlia e alle canzoni. È tra i personaggi televisivi più popolari degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. È fondamentale sapere qualcosa su di lei alla luce della sua fama. Negli ultimi anni, la cantante è diminuita un po’ di importanza (ma non è mai caduta nell’oscurità) e ha lottato contro una malattia. È simpatica, intelligente e molto istruita, ma mai arrogante. Nel 2022 sarà di nuovo in gara al Festival di Sanremo. Scopriamola meglio.

Chi è Iva Zanicchi: biografia, età, altezza e carriera tv

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, in Italia. Pesa 65 chilogrammi ed è alta 173 centimetri, anche se con i tacchi raggiunge il metro e novanta. È un’ex politica, conduttrice televisiva, attrice e cantante. Con il suo timbro vocale quasi tenorile, trasmette tutta la sua forza ed energia. Oltre alla musica melodica (anche impegnata), è in grado di cantare anche musica pop e canzoni per bambini. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese il pollice della canzone italiana, ovvero una delle figure musicali più importanti d’Italia, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Non ha problemi a passare dalla musica pop e dalle canzoni per bambini a materiale più serio.

Negli anni Sessanta e Settanta, quattro delle più grandi voci femminili italiane componevano un quartetto: Mina, la tigre di Cremona, Milva, la pantera di Goro, e Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago. Cristiano Malgioglio, Franco Califano, Paolo Conte, Lucio Battisti, Carla Vistarini, Roberto Vecchioni, Mogol, Umberto Balsamo, Umberto Bindi, Shel Shapiro, Giuni Russo, Donatella Rettore, Zucchero Fornaciari, Pino Donaggio, Mariella Nava, Avion Travel sono tra coloro che hanno scritto per lei. Hanno scritto per lei, tra gli altri, Mariella Nava, Tiziano Ferro, Pino Donaggio, Umberto Bindi, Donatella Rettore, Lucio Battisti, Umberto Balsamo, Paolo Conte, Mariella Nava, Shel Shapiro, Giuni Russo, Roberto Vecchioni, Mogol, Umberto Bindi, Avion Travel. Ha vinto tre volte il Festival di Sanremo (1967, 1969 e 1974), diventando la cantante femminile di maggior successo della manifestazione. È apparsa in diversi programmi televisivi, tra cui La ruota della fortuna, che è la sua apparizione più nota. Recentemente ha partecipato anche all’Isola dei Famosi (edizione 2021).

Iva Zanicchi: marito, figli e vita privata

Dal 1967 al 1985 Iva Zanicchi è stata sposata con Antonio Ansoldi, dal quale ha avuto una figlia, Michela, nel 1967. Dal 1986 il suo compagno è Fausto Pinna. Ha due nipoti, Luca, nato nel 1998, e Virginia, nata nel 2003, frutto del suo unico figlio. A parte la figlia e i nipoti, si sa poco della vita privata della Zanicchi, che è molto lontana dai subrettisti di oggi, sempre desiderosi di pubblicare ogni dettaglio della loro vita sui social media. La privacy della Zanicchi è molto apprezzata, poiché lei e altre star del grande schermo sono lontane dalle lusinghe di oggi. Iva Zanicchi ha composto molte canzoni. Adora la sua privacy e non vuole essere classificata. Alla luce dei suoi sforzi recenti e di quelli precedenti, ha colto di sorpresa i suoi fan quando si è messa a cantare, alla sua età, Amaro amarti (2020). Anche Come ti vorrei (2020) e La notte dell’addio (2020) hanno sorpreso i suoi fan, che sono rimasti scioccati quando si è messa a cantare. Non è riuscita a elencarli tutti qui, quindi eccone uno:

Iva Zanicchi: la lotta alla malattia

Durante un’intervista rilasciata quest’estate, Iva Zanicchi ha trattenuto le lacrime mentre descriveva la battaglia della sorella contro il Covid. Fin dall’inizio abbiamo dovuto dire: “Vacciniamoci tutti perché è l’unico modo per proteggerci dal virus e prevenire una pandemia”, ma ci sono state troppe chiacchiere e ora non si capisce più niente. Abbiamo bisogno di chiarezza”, ha detto.

Quando eravamo bambini, nessuno ci obbligava a chiedere il permesso prima di essere vaccinati contro il vaiolo. Era obbligatorio somministrare Covid, anche se sapevamo cosa comportava”. La vaccinazione non elimina la minaccia, ma almeno previene i decessi, ha sottolineato Zanicchi. Mia sorella di 85 anni, che ha fatto tutte le vaccinazioni, ha contratto la variante Delta senza alcun sintomo, nonostante ciò, ha aggiunto Zanicchi. Solo perché aveva mal di gola e si sentiva stanca e si è recata in spiaggia, è stata sottoposta a un tampone e si è scoperto che era positiva. In seguito è stata chiusa in casa in attesa di essere negativizzata, ma grazie ai vaccini è in buona salute, se non li avesse ricevuti sarebbe morta.

Politica e partito

Forza Italia è sempre stata cara a Iva Zanicchi per la sua amicizia con il fondatore del partito ed ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Da bambina era iscritta a Forza Italia. Più di una volta Iva Zanicchi ha parlato delle “follie rosse” che si verificarono nella sua città natale dopo la caduta di Benito Mussolini, ricordando come i partigiani si riunissero per le strade e spaventassero i passanti. Ricorda di essersi messa contro un muro e di aver temuto di essere fucilata.

Patrimonio e quanto guadagna

L’ammontare preciso del patrimonio di Iva Zanicchi è sconosciuto. Non sappiamo quanto abbia guadagnato o guadagnato in passato. Nonostante gli artisti affermati pubblichino spesso più di 50 album e compilation, al momento non si conoscono i suoi guadagni. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, esibizioni dal vivo e manifestazioni canore. Inoltre, Iva Zanicchi ha pubblicato molti album all’estero. Come abbiamo già detto, Iva Zanicchi ha guadagnato molto solo grazie alle sue apparizioni televisive. Quindi, oltre alla sua posizione nel Parlamento europeo che le ha procurato un ulteriore guadagno economico personale, ha guadagnato un ulteriore guadagno economico personale partecipando all’Isola dei Famosi come opinionista. Sappiamo quanto denaro ha ricevuto. In totale, avrebbe guadagnato circa 400.000 euro per ogni puntata dell’Isola dei Famosi come opinionista.