Sapete chi è Jelena Ilic moglie di Fabio De Luigi? Età e figli

Fabio De Luigi è un attore che ha raggiunto la notorietà. Scopriamo chi è Jelena Ilic, la moglie del noto attore comico. Ha origini serbo-croate. Analizziamo le sue attività e i dettagli della sua vita privata.

Fabio De Luigi è un comico rinomato in Italia, conosciuto per le sue apparizioni nella serie televisiva Love Bugs e in numerosi film. Il suo talento comico e la sua personalità affabile gli hanno fatto guadagnare un posto nel cuore di molti fan italiani. Un posto speciale nel cuore di De Luigi, tuttavia, è riservato esclusivamente alla sua amata moglie, Jelena Ilic. Scopriamo di più su di lei e sul loro romantico viaggio insieme.

Fabio De Luigi, chi è la moglie Jelena Ilic

Jelena Ilic è stata parte integrante della vita di Fabio De Luigi per molti anni. La coppia sta insieme da quasi due decenni e ha una famiglia. Si sono incontrati per la prima volta a una cena tra amici quando Fabio aveva 31 anni ed è stato amore a prima vista. Da allora, i due si sono sempre dedicati l’uno all’altra senza interruzioni.

Jelena Ilic ha origini serbo-croate ed è nata nell’allora Jugoslavia. È emigrata in Italia quando aveva solo cinque anni e si è stabilita in Romagna. Jelena e Fabio hanno un forte legame che ha portato alla nascita dei loro figli, Dino e Lola. La coppia non ha solo un legame romantico, ma la loro relazione ha anche una componente professionale. Quando Fabio De Luigi era associato alla Gialappa’d Band negli anni ’90, Jelena contribuiva agli spettacoli del trio. L’unione tra Fabio e Jelena è duratura e ha avuto un impatto non solo sulla loro vita personale ma anche su quella professionale. Anche dopo molti anni, il rapporto di coppia rimane solido.