Sapete chi è Jenna Ortega? Età, biografia, fidanzato, altezza, Mercoledì Addams nella serie Netflix

Nel 2019 ha interpretato Ellie Alves nella seconda stagione della serie thriller You , prodotta da Netflix , e nel 2021 ha recitato nel film per famiglie Yes Day , prodotto dalla stessa compagnia. Ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel film drammatico per adolescenti The Fallout (2021) e ha recitato nei film di genere slasher X e Scream (entrambi del 2022), affermandosi come una regina delle urla .

( Coachella Valley , California , 19 ottobre 2002 ) un’attrice americana. Ha iniziato la sua carriera come attrice bambina, ricevendo riconoscimenti per vari ruoli. Ha ottenuto una svolta come attrice interpretando Harley Diaz nella serie Disney Channel ,(2016-2018), un ruolo per il quale ha vinto un Imagen Award. È anche nota per aver interpretato Wednesday Addams nella serie Netflixe protagonista di film come(2022).

Jenna Ortega è nata il 27 settembre 2002 nella Coachella Valley , California, Stati Uniti, la quarta di sei figli. I suoi genitori sono di origine messicana e portoricana. A causa della sua carriera, non ha “vissuto uno stile di vita normale” e ha espresso rammarico per aver perso l’esperienza tradizionale di frequentare il liceo, avere un ballo di fine anno e la possibilità di diplomarsi.

2012-2015: inizi nel cinema e in televisione

Ortega era interessato alla recitazione dall’età di sei anni. All’età di otto anni, con l’aiuto della madre e degli agenti, iniziò finalmente a ricevere audizioni, e presto fece il suo debutto come attrice nel 2012 con un’apparizione come ospite nella serie comica della CBS Rob , nell’episodio ” Insetto”. Più tardi, ha fatto un’apparizione in CSI: NY nell’episodio “Unspoken” come Aimee Moore. Nel 2013, ha fatto il suo debutto cinematografico con un ruolo minore nel film di supereroi del Marvel Cinematic Universe Iron Man 3 .come la figlia del vicepresidente. Successivamente, ha recitato nel film horror Insidious: Chapter 2 , il terzo film della serie Insidious , nei panni di Annie, un ruolo secondario. Entrambi i film sono stati successi al botteghino.

Nel 2014, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie Rake , interpretando Zoe Leon. Nello stesso anno, è stata scelta per il ruolo ricorrente della versione più giovane di Jane Villanueva nella serie drammatica romantica Jane the Virgin per l’intero spettacolo. [ 18 ] Nello stesso anno, ha interpretato Mary Ann nella commedia direct-to-video The Little Rascals Save the Day , un remake dell’omonimo film del 1994 . L’anno successivo, è stata scritturata nella serie originale di Netflix Richie Rich come parte del cast principale, interpretando la migliore amica di Richie, Darcy, interpretata da Jake Brennan . Il suo personaggio era una cercatrice d’oro, che avrebbe speso i soldi di Richie anche senza il suo consenso. Lo spettacolo è stato stroncato e generalmente ha ottenuto recensioni negative. Pertanto, è stato cancellato dopo due stagioni. Nello stesso anno, è apparsa nel film After Words come Anna Chapa.

2016-2019: Stuck in the Middle e riconoscimento internazionale

Dal 2016 al 2018, ha continuato a recitare nella serie originale di Disney Channel Stuck in the Middle come protagonista Harley Diaz, il personaggio essendo la figlia di mezzo dei sette fratelli Diaz, durante l’intero spettacolo. Lo spettacolo è stato ben accolto e Ortega ha ricevuto un Imagen Award per la sua interpretazione, oltre ad essere stata nominata per altri due. Nello stesso anno, è entrata a far parte del cast della serie animata della Disney Elena di Avalor , come voce della principessa Elisabetta, che si è conclusa nel 2020. Lo spettacolo è stato ben accolto, guadagnandosi un’altra nomination all’Image Award nel 2019. Nel 2017, ha recitato nel video musicale del singolo “Chapstick”, che è stato interpretato e interpretato anche dal cantante Jacob Sartorius . Nel video, Ortega ha interpretato l’interesse amoroso di Sartorius, che è riuscito a ottenere una significativa copertura mediatica.

Nel 2018, ha recitato nel film Saving Flora nel ruolo principale di Dawn, la figlia del proprietario di un circo interpretata da David Arquette . Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica, con Ortega che ha ricevuto elogi per la sua interpretazione. Ha ricevuto una nomination come miglior attrice protagonista al Southampton International Film Festival . Nel gennaio 2019, era stata scelta per il ruolo principale di Ellie Alves, la sorella di Delilah Alves, nella seconda stagione della serie thriller di NetflixYou , presentato per la prima volta il 26 dicembre 2019. In You , il suo personaggio è una ragazza ficcanaso e intelligente a cui piace recitare più della sua vera età. Ortega ha commentato il suo lavoro con i co-protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti , affermando che “vorrei poter sparare di più con Victoria, perché penso che abbia molto talento […] Penn è un oratore così eloquente, così ben pensato e molto rispettoso e amichevole, ed è un piacere lavorare con lui.” La stagione, come la prima stagione dello show , è stata ben accolta.

2020-presente: Maturazione artistica e ruoli da protagonista

Nel 2019, ha interpretato Phoebe nel film horror di Netflix The Babysitter: Killer Queen . Ha detto in un segmento con Cosmopolitan che era stata “incredibilmente nervosa” quando hanno iniziato le riprese, affermando che “poiché era un sequel, tutti gli altri nel cast si conoscevano già […] Sono andata sul set in preda al panico perché non sapeva cosa stava facendo”. Il film è uscito nel settembre 2020, e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Nel 2020, ha doppiato Brooklyn nella serie animata di Netflix Jurassic World Camp Cretaceous . La serie ha ricevuto recensioni contrastanti, anche se la sua voce e il resto del cast sono stati elogiati. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, prevista per l’uscita nel 2021. En ha annunciato che avrebbe fatto il suo debutto come sceneggiatore con il libro It’s All Love , che è stato pubblicato nel gennaio 2021. Successivamente ha interpretato Katie Torres nella commedia di Netflix Yes Day ; è stato scelto nel 2019, e il film è uscito nel marzo 2021 con recensioni contrastanti, anche se la sua interpretazione è stata elogiata.

Nel marzo 2021 è uscito il film drammatico del liceo The Fallout , in cui interpretava il ruolo principale di Vada, un’adolescente che affronta le ricadute emotive che sperimenta all’indomani di una tragedia scolastica; è stato presentato in anteprima su HBO Max il 27 gennaio 2022. Le riprese si sono svolte nell’arco di un mese tra agosto e settembre dello stesso anno. Ha ricevuto una risposta positiva dalla critica, e la sua interpretazione è stata elogiata, e diversi critici lo hanno definito il suo ruolo cinematografico “di successo”. L’ Hollywood Reporter ha scritto: “[…] La svolta meravigliosamente sfumata di Ortega comprende la facciata del nulla da guardare qui e le crepe nell’armatura”. Decider ha riscritto in modo simile, lodando la sua performance come “cruda senza essere sopra le righe. Quelli che potevano essere dei cliché lungo il percorso del personaggio di Vada sono diventati seri e reali grazie al suo impegno nella recitazione e alla profonda comprensione del suo battito cardiaco emotivo”. Rivista di varietàha descritto Vada come il suo ruolo cinematografico rivoluzionario, scrivendo che “Ortega in particolare sembra aver trovato la sua voce”. CinemaBlend ha elogiato la chimica tra lei e la co-protagonista Maddie Ziegler , affermando che “anche le due ragazze al centro di tutto sembrano fenomenali, poiché puoi sentire un vero legame nel processo di dare vita a questa storia”. .Mashable ha scritto che “si è messa dolcemente sulle spalle un foglio, riccamente scritto in complessità amorevolmente disordinate, e dà respiro e singhiozzi sorprendenti”. Più tardi, Varietàha predetto una nomination per la sua interpretazione al 74esimo Primetime Emmy Awards .

È stata scelta per il ruolo di Tara Carpenter nel film slasher del 2020 Scream 5 , in cui affermava che “Non penso nemmeno che ci siano parole in lingua inglese per esprimere correttamente quanto sono felice, eccitata e nervosa per questo viaggio .” Le riprese si sono svolte a Wilmington , nella Carolina del Nord , da settembre a novembre dello stesso anno. Lavorando con i co-protagonisti Neve Campbell , Courteney Cox e David Arquette , ha affermato che “non sai mai cosa aspettarti quando incontri persone di quello standard, ma erano davvero le persone più dolci e con i piedi per terra”. Il film è uscito il 14 gennaio 2022, ed è emerso come un successo di critica e commerciale, diventando il settimo film più popolare al botteghino del 2022 e vincendo il MTV Movie Awards per la performance più spaventata. Ha anche recitato nel film horror diretto dallo studio Foo Fighters 666 , uscito a febbraio, e il film horror X , del registaTi West, uscito a marzo. Quest’ultimo ha ottenuto il plauso della critica, con Screen Rant che ha scritto che “Ortega, insieme alla sua co-protagonista che ha scambiato i ruoliMia Goth, è in una forma rara qui, con le interpretazioni della coppia come due aspiranti pornostar inorriditi che sono diventati sopravvissuti scioccanti e avvincenti “. Dopo i suoi ruoli nei film horror del 2022 Scream , studio 666 e X , è stata soprannominata la regina delle urla da vari media

Anche nella serie soprannaturale di Tim Burton Wednesday (2022), interpreta il ruolo principale di Wednesday Addams , che ha definito un “nuovo capitolo” della sua carriera, affermando che spera di “rendere giustizia a Wednesday Addams». Per prepararsi al ruolo, ha subito “la più grande trasformazione fisica che abbia mai fatto; Mi sono tagliato i capelli, ed è nero, e dal punto di vista del manierismo, della cadenza, dell’espressione, questa volta sto cercando di tirare fuori da una cassetta degli attrezzi diversa. Penso che sia una sorpresa per il pubblico, ma anche per me”. In seguito ha definito la produzione della prima stagione “il lavoro più travolgente” che avesse mai avuto, e ha parlato di essere in un costante stato di confusione e stress riguardo alla direzione della serie e del personaggio.

Prossimi progetti

Ortega reciterà nel thriller della Paramount+ Finestkind con Tommy Lee Jones , Ben Foster e Toby Wallace , il film horror American Carnage, e riprenderà il ruolo di Tara Carpenter in un sesto film senza titolo di Scream .