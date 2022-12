Sapete chi è Jessica Morlacchi? Età, biografia, malattia, depressione, fidanzato, figli e Memo Remigi

Jessica Morlacchi è una cantautrice italiana nota come la voce principale dei Gazosa, una delle più grandi punk band italiane degli anni ’90. Nata in una famiglia di musicisti, Jessica è cresciuta circondata dalla musica. Ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 15 anni, entrando nei Gazosa. Dopo il successo dei primi album e delle prime tournée, Jessica ha deciso di dedicarsi a un progetto solista, pubblicando due album di successo.

In questi giorni si sta parlando di Jessica Morlacchi, cantante che partecipa alla trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1, condotta da Serena Bortone. La cantante è stata protagonista di un grave episodio che ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi. Una situazione sicuramente inaspettata e indesiderata per lei, ma divenuta inevitabile a causa della “pacca sul sedere” di Memo Remigi, che ha dimostrato come il suo gesto non avesse cattive intenzioni. Ma chi è Jessica Morlacchi, la bambina prodigio che a soli 13 anni ha cantato per tutta Italia?

Jessica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987. Da sempre appassionata di musica, è in grado non solo di cantare ma anche di suonare il basso. Nel 1998 ha formato la sua prima band, gli Eta Beta, che poi sono diventati Zeta Beta – un’idea nata dal padre, grande appassionato di melodie e accordi. La grande occasione arriva nel 2000, quando fonda i Gazosa. A soli 14 anni vince il Festival di Sanremo nel 2001 con la canzone Stai con me (Forever). Il successo della band decolla e Jessica viene elogiata per il suo talento, portando con sé il suo basso Hofner, lo stesso di Paul McCartney. Subito dopo, i Gazosa pubblicano il loro singolo estivo Www.mipiacitu, che diventa un’espressione popolare durante l’estate del 2001 e viene cantato ancora oggi.

Dopo la vittoria a Sanremo nel 2001, il gruppo torna in gara nel 2002 con il brano Ogni giorno di più. Nel 2003, però, Morlacchi lascia il gruppo per intraprendere una carriera da solista. L’ufficialità arriva nel 2005, quando insieme a Marco Masini si esibisce al Festival della canzone italiana, duettando Nel mondo dei sogni. Da quel momento in poi, Morlacchi si è dedicato alla produzione musicale, firmando con l’etichetta discografica Mbo e pubblicando il suo primo singolo Un bacio senza fine nel 2005. L’anno successivo ha pubblicato il brano Pensieri timidi, preludio del suo EP Amo il sole del 2012.

Nel 2013 ha sperimentato il suo primo programma televisivo: “The Voice” e ha fatto parte del team di Riccarco Cocciante, ma è stata eliminata durante il Live Show. Sei anni dopo, ha avuto un’altra occasione televisiva, questa volta con il programma “Ora o mai più” in onda su Rai 1, e si è classificata al secondo posto con il brano Senza ali e senza cielo, alle spalle di Paolo Vallesi. Sempre nello stesso anno fa un’apparizione a Tale e quale show e nel maggio dello stesso anno pubblica L’amore è un’illusione, con il rapper Endi. Dal 2021 fa parte del cast di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1.

La vita privata di Jessica Morlacchi: l’ombra della depressione

Solo nel 2019 ha avuto il coraggio di rivelare quanto ha sopportato tra il 2005 e il 2013. In un’intervista del 2021 a Today Is Another Day, ha parlato delle tribolazioni che ha affrontato dopo l’improvvisa fama a soli 13 anni. “Qualcosa dentro di me si è rotto, forse i confini, per una vita piena di tante responsabilità: eravamo bambini ma facevamo cose da grandi. Il mio corpo se n’è accorto, ho iniziato ad avere attacchi di panico, ma non li riconoscevo. Ho chiesto aiuto e la psicoterapeuta mi ha detto che ero sotto pressione e che dovevo prendermi una pausa. Ho avuto il mio primo attacco di panico a 15 anni”. Morlacchi ha poi aggiunto: “Ho passato 10 anni in casa con gli attacchi di panico, anche senza poter viaggiare, ho vissuto 10 anni intensi. Cinque anni fa ho trovato uno psichiatra incredibile che mi ha fatto tornare nel mondo”. La cantante ha spiegato di aver tentato di condurre “una vita normale ma non ci sono riuscita, non sono mai andata in viaggio con gli amici.