Sapete chi è la moglie di Gianluca Grignani e chi sono i Figli?

Gianluca Grignani ha raggiunto un grande successo come musicista italiano. Ha venduto circa 5 milioni di dischi, ottenendo anche diversi dischi di platino e d’oro. Nonostante il grande successo, la vita dell’artista è stata piuttosto travagliata. Si definisce un artista dall’anima ribelle, con una personalità difficile e fuori dagli schemi. Gianluca Grignani è padre di quattro figli, avuti dalla moglie Francesca Dall’Olio.

Il cantante italiano Gianluca Grignani, dalla personalità tormentata, ha avuto anche una vita privata molto travagliata. Grignani aveva avuto una relazione con Francesca Dall’Olio, dalla quale aveva avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. La coppia ufficiale ha rotto la rottura nel luglio 2020, senza però rivelare i motivi che l’hanno portata alla rottura.

Gianluca Grignani e Francesca Bortolotti sono conosciuti nel 1996, quando lei ha collaborato come fotografa al video della canzone “La fabbrica di plastica”. Alla sua compagna ha dedicato anche due canzoni, “Francy” e “Sei unica”. Inoltre, Bortolotti è apparso di persona in una clip di “Una donna così”, in cui comparivano anche le loro due figlie.

Il cantante Gianluca Grignani, intervenuto a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato alla conduttrice del suo rapporto con l’ex moglie: “La fine del nostro rapporto non è stata una sofferenza, lo è stata per i nostri figli, ma stiamo bene così” . Ha permesso di non essere stato un buon marito: “Lei mi ha dato la libertà e io me la sono presa”. Nella vita di Grignani i figli hanno avuto un ruolo fondamentale. Durante un’intervista alla settimana “Oggi”, il cantante ha rivelato quanto siano state importanti le sue figlie nei periodi difficili della sua vita: “Se mi sono salvato, preso per i capelli, è grazie ai miei figli”. Ha anche parlato di come cerca sempre di osare il meglio di sé come padre.

Il cantautore italiano Gianluca Grignani ha espresso il suo rammarico per gli scandali del suo passato, che secondo lui hanno oscurato la sua carriera di artista. Tra questi, un arresto nel 2003 per sospetta aggressione e una condanna per guida in stato di ebbrezza nel 2010. Nonostante questa storia travagliata, sembra lasciare tuttoattività alle spalle e si dedica all’di papà: i quattro figli avuti dalla Silvia si chiamano Ginevra, Giselle, Giosuè (morto a sei settimane) e Giona. In una recente intervista alla rivista Oggi, Gianluca ha espresso il suo amore per loro dichiarando:

Se mi sono salvato, preso per i capelli, è merito dei miei figli. E ora sono migliore. Non bisognerebbe cadere davanti ai propri figli o almeno avere la certezza di rialzarsi.

Inoltre, Gianluca Grignani si è espresso riguardo la difficoltà di essere padre con queste parole:

Come padre cerco di non commettere errori. E se li commetto chiedo scusa […] Io mi sono dovuto appropriare del ruolo del rompiscatole. Loro sono educatissimi, tanto che, in molti, si chiedono come possano essere i miei figli.

Gianluca Grignani si definisce come un padre affettuoso e amore, tanto che ha dichiarato:

Da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate.

Sembra infatti che il noto artista abbia avuto un rapporto difficile con sua madre, alla quale ha dedicato un brano, Madre, della quale ha parlato con queste parole:

Mi ha cresciuto in un modo un po’ freddo, senza sorridermi.

E proprio la freddezza ricevuta, ha spinto l’artista a comportarsi nella maniera opposta con i suoi figli i quali, da sempre, hanno rappresentato un’ancora di salvezza per il noto cantante e rappresentano il centro del suo vivere.