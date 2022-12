Sapete chi è Madalina Doroftei fidanzata di Alessandro Egger?

Alessandro Egger è una celebrità che partecipa a Ballando con le stelle nel 2022, insieme alla ballerina Tove Villfor. Egger è nato a Belgrado il 6 settembre 1991 e la sua famiglia si è trasferita in Italia quando aveva 6 anni. Si stabilirono in provincia di Como prima di emigrare nel centro di Milano. All’età di 13 anni, Alessandro ha iniziato la sua carriera professionale apparendo negli spot pubblicitari del cioccolato Kinder. Per placare la curiosità di molte sue fan, attualmente ha una relazione seria con la modella rumena Madalina Doroftei, con la quale è impegnato sentimentalmente da circa 5 anni e con la quale convive.

La stella di Alessandro è cresciuta di recente grazie alla sua partecipazione al film House of Gucci. In un’intervista telefonica con la radio RTL 102.5, ha descritto i sentimenti di sorpresa e gioia che ha provato quando Ridley Scott, il regista inglese di 84 anni, lo ha contattato. Alessandro ha così potuto prendere parte all’adattamento cinematografico del libro A True Story of Fashion, Greed and Crime.

Chi è Alessandro Egger

Alessandro Egger, un noto modello che ha guadagnato notorietà grazie alle pubblicità delle barrette, ha recentemente lanciato una carriera come attore. Su Instagram ha fatto colpo quando si è presentato in veste di drag queen, anche se poi è tornato al suo look precedente. Egger è nato a Belgrado, in Serbia, il 6 settembre 1991 e si è trasferito a Como con la famiglia. Ora risiede a Milano, dove si è creato una carriera di successo. Non solo è il Nick della serie drammatica The Band, ma è anche un volto prezioso delle passerelle di Dolce&Gabbana.

Da tempo le notizie sulla sua vita privata legano Alessandro Egger alla nota modella Madalina Doroftei, conosciuta per le sue apparizioni sulle passerelle di moda di marchi iconici come Versace. La fidanzata lo ha accompagnato nel suo percorso di cambiamento di genere, che ha descritto al Fatto Quotidiano Magazine nel 2020: “Quando ero bambino, intorno al 2006, ero il volto delle barrette Kinder durante i Mondiali di calcio. Ora ricevo messaggi dalle compagne di uomini che si vestono da donne. I miei video hanno fatto riflettere e capire che l’ignoranza e la superficialità non sono accettabili”.

Madalina Doroftei, originaria della Romania, è una modella ed è promessa sposa a un altro modello, Alessandro Egger. Egger si è spinto fino a 3.000 chilometri per stare con lei, cosa che lei considera uno straordinario atto d’amore. Su Instagram, condivide spesso foto di loro due (e del loro cane) e anche di se stessa in diverse parti del mondo. Alessandro Egger aveva solo 25 anni quando ha partecipato alla trasmissione Pechino Express, accompagnato dalla madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, nota come Gran Dama della Real Casa di Savoia.

Il loro rapporto però ad oggi sembrerebbe non esserci più. Questo, almeno, è quello che ha confessato il modello alle telecamere di Ballando con le Stelle.

“A volte bisogna saper andare avanti. Non mi piace parlare male di nessuno. Lo descriverei per quello che è: ovvero un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. E io l’abbia accettato. Finalmente. E non è una cosa che volevo, sono uscito di casa a 17 anni e non ho chiesto niente alla mia famiglia. E non sono uscito di casa perché volevo, ma sono stato accompagnato alla porta.