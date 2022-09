Sapete chi è Mahmood? Età, fidanzato, biografia origini, Emigratis e vita privata

Alessandro Mahmood è nato a Milano il 12 settembre 1992 ed è cresciuto in uno dei sobborghi più poveri della città, Gratosoglio, dove ha sviluppato un profondo amore per la musica. I suoi genitori si sono separati quando Mahmoud era bambino, lasciandolo crescere con la sola madre, che lo ha allevato in uno dei sobborghipiù poveri della città. Il padre tornò nel suo Paese d’origine, abbandonando la famiglia, per poi abbandonare la moglie e il figlio. All’età di 12 anni ha iniziato a prendere lezioni di chitarra e tre anni dopo ha preso lezioni private di pianoforte e canto dal maestro Gianluca Valenti. Successivamente si diploma al liceo linguistico ma non prosegue gli studi con l’università, preferendo guadagnarsi da vivere come cameriere in un bar al mattino. Nel pomeriggio, tuttavia, continua a prendere lezioni di musica presso il Centro Professione Musica di Milano. Il suo più grande trionfo a Sanremo 2019 è stato il trampolino di lancio della sua carriera artistica, iniziato con il talent show X Factor nel 2012. Ha scritto il brano Soldi con Dardust e Charlie Charles 69ª edizione del Festival della canzone italiana . Racconta la sua storia di crescita nella povertà milanese, ma soprattutto descrive l’abbandono del padre, che si esprime con forza nelle parole arabe waladi waladi habibi ta’aleena, che si traducono come “figlio mio, amore, vieni qui”, frase che ha anche tatuato sulla pelle. Mahmood: il fidanzato attuale Nel 1989 cominciarono a diffondersi voci secondo cui l’artista era coinvolta in relazioni maschili. Lorenzo Tobia Marcucci, specialista del settore moda maschile per il marchio Guidi, era un membro della classe 1989. Nel marzo 2020, i paparazzi lo hanno fotografato con il ballerino Gabriele Esposito, che si dice stia ancora frequentando. Mahmood: le sue origini Mahmood cresce a Gratosoglio, una delle zone più povere della periferia. Dopo l’amore dei genitori, Mahmood vive solo con la madre, mentre il padre torna nel Paese d’ origine, abbandonando la famiglia. Nonostante il padre provenisse dal Medio Oriente, Mahmood non parlava l’arabo, ma conosceva bene la lingua sarda insegnatagli dalla madre, nata a Orosei. Alessandro è molto legato alla cultura e al patrimonio sardo. Poiché non ci sono dettagli personali su Mahmood, è sapere impossibile se stia frequentando o abbia una compagna. È quindi probabile che non voglia parlarne. Dati per favoriti al Festival di Sanremo, Blanco e Brividi sono in testa con Elisa Toffoli per la vittoria finale. La finale della 72ª edizione del Festival di Sanremo si terrà il 5 febbraio, dal Teatro Ariston.

“Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”, diceva a Repubblica nell’aprile scorso. Diceva di esser stato attaccato alle medie e al liceo. E di essere favorevole al ddl Zan.

Come abbiamo anticipato, il gossip si riferisce a Lorenzo Tobia Marcucci, giovane toscano che lavora nel mondo della moda e il cui nome era già stato indicato quando Mahmood esplose nel 2019 con la vittoria al Festival di Sanremo con Money. Secondo Vanity Fair, il ritorno ci sarà. Secondo quanto riferito lo scorso novembre, il cantante ha dichiarato alla rivista: “Non è vero che non c’è stato unritorno”.

“Non mi innamoro da un sacco di tempo”. E a maggio a Verissimo confessava a maggio scorso: “Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo”.

Quindi tanta confusione alla quale si aggiunge il rumore del pettegolezzo. Il giornalista Santo Pirrotta aveva confermato la voce del ritorno di fiamma in una puntata di Ogni Mattina dell’aprile scorso. Tutto da dimostrare, chiariamo. Il settimanale Chi anni fa aveva fotografato la coppia insieme. Paparazzati in auto mentre si baciavano. Che la relazione sia rinata è tutto da confermare. Per il momento Mahmood è concentrato sulla gara di Sanremo.