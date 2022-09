Sapete chi è Maria Finizio moglie di Amedeo Grieco comico del duo ‘Pio e Amedeo’

Amedeo Grieco e sua moglie Maria Finizio sono una coppia che ama vivere la propria relazione lontano dal clamore dei riflettori. Quando scattano foto insieme, di solito è solo per documentare i loro due figli, Federico e Alici.

Come sapete, amo ridere e potete capire perché! Oggi pomeriggio il duo comico Pio & Amedeo sarà tra gli ospiti di “Verissimo”. Maria Finizio non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è impegnata nell’attività della madre. Entrambi molto riservati, l’inizio della storia tra il comico e la moglie non è noto, così come la data del matrimonio. A differenza del suo socio Pio, che si è trasferito a Milano dopo aver raggiunto il successo, Amedeo continua a vivere con la famiglia nella sua città, Foggia.

Maria Finizio è una donna di poche parole che vive a Foggia, che lascia sempre durante i suoi tour. Si dedica a tempo pieno alla famiglia, molto innamorata del marito e dei figli. “Spero che il loro legame sia indissolubile”, detto parlando qualche tempo fa in un’intervista dei suoi figli, e più volte Amedeo le ha dedicato parole d’amore per aver reso padre, per lui il dono più bello che lo ha aiutato ad affrontare la morte della madre. La famiglia è la loro forza.

Amedeo Grieco la dedica della moglie Maria Finizio

Nel 2015 Amedeo Grieco e Maria Finizio diventano genitori per la prima volta di Federico: tre anni dopo l’arrivo della secondogenita, Alice. Sulla nascita della piccola di casa Grieco, la moglie di Amedeo aveva raccontato sui social: