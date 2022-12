Sapete chi è Maria Mercader madre di Christian de Sica

Si scopre chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica e moglie di Vittorio, e i dettagli della sua storia d’amore con il celebre regista.

Il cinema italiano ha ospitato molte famiglie potenti e la famiglia De Sica è senza dubbio una di queste. Vittorio De Sica è stato una delle figure più illustri dell’epoca d’oro del neorealismo e suo figlio Christian ha avuto successo nel genere della commedia. Vediamo ora la vita di Maria Mercader, moglie di Vittorio e madre di Christian, un’attrice dalla vita straordinaria.

Christian De Sica: chi è la madre

La madre di Christian De Sica era Maria Mercader, un’attrice catalana nata nel 1918. Trasferitasi in Italia, aspira a diventare attrice e inizia la sua carriera cinematografica nel 1942, quando incontra Vittorio De Sica sul set di Un garibaldino al convento. All’epoca era sposato con Giuditta Rissone, ma alla fine divorziò e sposò Maria in Messico nel 1959. Tuttavia, l’unione non fu legalmente riconosciuta in Italia, così si risposarono a Parigi nel 1968 per ottenere la cittadinanza francese.

Maria e Vittorio hanno avuto due figli: il più grande, Manuel, arrivato nel 1949 e morto nel 2014. Il più giovane è Christian, che ha reso Maria nonno con la nascita dei propri figli. Maria Mercader è morta nel gennaio 2011 e riposa nel Cimitero Monumentale del Verano di Roma.