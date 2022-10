Sapete chi è Maria Sole Ferrieri Caputi? Età, arbitro, carriera, Serie A, biografia

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

La partita di Serie A tra Sassuolo e Salernitana di domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà la prima volta che un arbitro donna dirigerà una partita di Serie A. La conosceremo meglio man mano che scopriremo qualcosa in più su di lei. Maria Sole Ferrieri Caputi è nata a Livorno il 20 novembre 1990 da genitori pugliesi, ha conseguito la laurea specialistica in Sociologia presso l’Università di Firenze e il master in Sociologia presso l’Università di Firenze. È dottoranda presso l’Università di Bergamo e ricercatrice presso la Fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali).

Nel 2015 è stata ingaggiata ufficialmente dal CA Livorno e, di conseguenza, ha esordito in Serie D il 14 novembre 2015 nella partita tra Levico e Atl. San Paolo PD. È affiliata alla sezione livornese dell’AIA dal 2007. È arbitro di gare scudetto di Serie A dal maggio 2019, quando ha arbitrato la partita tra Bari e AZ Picerno in quarta serie. I debutti al Torneo di Viareggio sono avvenuti negli ultimi mesi.

Diventa internazionale UEFA il 30 agosto 2019, dirigendo la partita Scozia-Cipro nelle qualificazioni al Campionato Europeo Femminile 2022 e due mesi dopo la partita Macedonia-Serbia nello stesso torneo. Il 1° settembre 2020 è stata promossa in Serie C e ha esordito l’8 novembre, dirigendo Pro Patria e Pro Sesto. Il 17 ottobre 2021 si affrontano Cittadella e SPAL, che le viene affidata, diventando il quarto arbitro donna a dirigere una partita della categoria cadetta, dopo l’esordio di Maria Marotta due giorni prima. Il 15 dicembre ha diretto Cagliari-Cittadella, diventando la prima partita ufficiale di una squadra di calcio di Serie A mai diretta da un arbitro italiano.

Il 1° luglio 2022 l’AIA entra nella storia diventando la prima donna a raggiungere il massimo organismo nazionale. Il 2 ottobre 2022 si gioca la prima partita di Serie A: Sassuolo-Salernitana. È la prima volta che un arbitro della massima serie dirige la prima partita. Il presidente Trentalange e il designatore Gianluca Rocchi hanno sempre creduto e dichiarato che questo è stato un risultato di merito.