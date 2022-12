Sapete chi è Marisa Laurito? Età, marito, compagno, figli e biografia

Marisa Laurito è un’attrice e showgirl italiana conosciuta soprattutto per la sua carriera televisiva. Ha studiato recitazione con Eduardo De Filippo e ha iniziato a lavorare in teatro fin da giovane. Ha recitato in circa una ventina di film, ma è diventata famosa soprattutto in televisione, dove ha partecipato a diverse trasmissioni come Quelli della notte di Renzo Arbore e Domenica In. Nel 1989 ha portato la canzone “Il babà è una cosa seria” al Festival di Sanremo. Ha avuto un matrimonio breve con Franco Cordova, calciatore della Serie A, e attualmente è in una relazione con Pietro Pardini da oltre 20 anni. Ha deciso di non avere figli per concentrarsi sulla sua carriera e la sua passione per la recitazione.