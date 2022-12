Sapete chi è Massimo Palma compagno di Cristina D’Avena? Vita privata e Figli

Cristina D’Avena, 58 anni, ha un compagno di lunga data di cui non parla molto. Si chiama Massimo Palma e stanno insieme da molto tempo.

Cristina D’Avena, 58 anni, è una figura amata da più generazioni. Cantante, attrice e star a tutto tondo, ha un compagno che ama profondamente. In passato, la gente la vedeva spesso come una persona ingenua, candida e quasi infantile; questa percezione era probabilmente dovuta al fatto che la sua fama era in gran parte attribuita alle sue sigle dei cartoni animati. Quando Cristina ha mostrato online il suo apprezzamento per se stessa in quanto donna, alcune persone sono rimaste sorprese. In ogni caso, la sua vita privata è sempre stata molto segreta ed è comprensibile il motivo per cui è così protettiva.

Nonostante i suoi sforzi per mantenere la sua vita privata, il fidanzamento a lungo termine di Cristina D’Avena con Massimo Palma è stato rivelato dagli esperti di gossip. I due si sono incontrati, apparentemente per caso, come in una favola e si sono subito innamorati. Massimo, che ha 33 anni, è più giovane di Cristina di diversi anni. Gestisce un’agenzia di spettacolo che lavora con diversi artisti, tra cui la stessa Cristina. Laureato in economia e commercio all’Università di Bologna, ha lavorato per Warner Music Italy, producendo l’album del 2018 Duets Forever – Tutti cantano Cristina. Cristina ha rilasciato poche dichiarazioni pubbliche su Massimo, ma una è stata: “È meraviglioso. Mi vuole bene e mi ascolta tantissimo”.

Cristina D’Avena Figli

Oltre al fidanzato, uno degli argomenti più discussi da ammiratori e giornalisti è quello legato ai figli di Cristina D’Avena. Le domande variano dal fatto che li abbia mai avuti al perché abbia deciso di non diventare mamma, fino a chiedersi se sia in grado di partorire. Non sorprende che, proprio come il suo compagno, la cantante preferisca difendere con veemenza la sua vita privata, a causa della stranezza di tante persone che da anni le fanno le stesse domande.

All’inizio del 2021, Cristina D’Avena aveva dichiarato che non le mancava avere figli, augurandosi che non fosse mai una fonte di dolore per lei. Tuttavia, in un’intervista alla rivista Intimacy, ha ammesso di essersi resa conto che il tempo sta passando velocemente. Come cantante di sigle di cartoni animati, è come una persona eternamente giovane. Questo le ha fatto capire che la sua possibilità di diventare madre è probabilmente passata. Ha osservato che essere un’interprete nel suo lavoro la colloca in un regno senza tempo, mentre avere un figlio le dà la sensazione degli anni passati. Tuttavia, non è priva di amore e sta con il suo compagno Massimo Palma, quindi è difficile immaginare che si guardi indietro con rimpianto.