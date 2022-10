Sapete chi è Mauro Floriani marito di Alessandra Mussolini? Età, lavoro, figli e vita privata

Alessandra Mussolini è nota per essere un politico e un personaggio televisivo, avendo partecipato per anni a diversi programmi televisivi come opinionista e concorrente. E la sua vita privata? Sappiamo molto della sua vita professionale, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo che è sposata con Mauro Floriani, che sono uniti da molti anni e che hanno cresciuto insieme tre figli, Clarissa, Caterina e Romano.

Alessandra Mussolini rimasta al fianco del marito dopo lo scandalo

Anche dopo un periodo difficile, Alessandra Mussolini e suo marito hanno mantenuto la loro relazione. Forse non tutti sanno che il coniuge di Alessandra Mussolini è stato uno dei personaggi coinvolti nello scandalo delle baby squillo dei Parioli, dopo essere stato ripreso in un’intercettazione telefonica mentre organizzava un appuntamento con una delle due ragazze minorenni. Questo incidente fu estremamente dannoso anche per la famiglia Mussolini in generale. Per uscirne, pagò una multa di 1800 euro e non se ne seppe più nulla. Non ha profili sui social media e il massimo che sappiamo di lui è direttamente da Alessandra Mussolini.

La loro storia d’amore

Anche se sono ancora insieme, Alessandra e il suo coniuge sembrano aver preso una decisione difficile per rimanere insieme. In diverse interviste, Alessandra ha parlato di come la gelosia sia ancora fondamentale in una relazione per preservarla. Secondo la Mussolini, il marito la conosce, sa che quello che fa è uno spettacolo e sa che il suo coinvolgimento nella danza la eccita. “Tutto è necessario in questo spettacolo. Se nasce un piccolo fastidio, va bene. Se si verifica una piccola quantità di gelosia, non fa male”. Questo è ciò che Mussolini ha detto del suo coniuge. Inoltre, ha espresso il desiderio di rimanere con il padre dei suoi figli, che ha sviluppato una relazione con la figlia. Alessandra sembra aver superato l’accaduto, ma non ha dimenticato tutto.

Mauro Floriani chi è

Alessandra Mussolini e Mauro Fornara hanno avuto tre figli dopo essersi sposati nel 1989. Cresciuto a Roma, si è laureato all’Università di Trieste e ha frequentato la scuola di economia a Losanna. Ha poi conseguito un master alla Bocconi e una seconda laurea in economia all’Università Tor Vergata di Roma. Si sono conosciuti da giovani grazie ad amici comuni e si sono sposati nel 1989.