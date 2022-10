Sapete chi è Melissa Newman figlia di Paul Newman? Età, carriere, film, biografia e vita privata

Melissa Newman è un’attrice americana che, da adolescente, ha fatto il suo debutto cinematografico a Hollywood in The Undefeated (1969) con John Wayne, Rock Hudson, Lee Meriweather e Merlin Olsen, tra gli altri.

Carriera

La carriera di Newman dopo il suo debutto cinematografico consisteva in apparizioni in film e serie televisive, come Bonanza, Gunsmoke, Lou Grant, Starsky & Hutch, Getting Away from It All, River of Gold e Revenge of the Stepford Wives.

È tornata sul grande schermo nel film del 1983 One Dark Night, dopo di che, nel 1985, si è esibita come doppiatrice nella serie anime Robotech e nella versione doppiata inglese del film d’animazione televisivo Time Patrol.

Nell’episodio di Bonanza del 1971 “A Time to Die” interpreta il ruolo di Lori che è fidanzata per sposarsi, mentre sua madre Mrs. April Christopher (interpretata da Vera Miles) sta soccombendo agli effetti di un morso di un lupo rabbioso.

Nel film commedia televisiva Getting Away from It All (1972), interpreta April Brodey, la figlia in bikini del proprietario del negozio locale. Si innamora del personaggio di Larry Hagman, Fred Clark, e nuota verso l’isola per dare a lui e a sua moglie Helen (Barbara Feldon) un tour della proprietà che hanno acquistato.

Sempre nell’episodio del 1972 di Gunsmoke, “The Wedding”, interpreta la 20enne Donna Clayton che vuole sposare Corey Soames (interpretato da Sam Elliott). Newman (come Karen Guilfoyle) sarebbe apparso di nuovo con Sam Elliot (come Luther Wilkes) un anno dopo in un episodio del 1973 di Hawkins, tuttavia non come interesse amoroso.

Sempre nel 1973, ha avuto un ruolo nel primo episodio di The New Perry Mason come Nita More, segretaria di Jules Barron (Paul Richards), in cui ha avuto tre scene; in un ufficio, in giro con il detective di Mason Paul, e sullo stand a testimoniare in un’aula di tribunale.

Nel 1976 interpreta Amy, una cameriera di un caffè, che informa Starsky & Hutch che un clienti abituale che è una guardia di sicurezza su un camion blindato è in ritardo, e che è abbastanza preoccupata da chiamare la polizia.

Newman interpreta Kim Ballard nell’episodio del 1978 di Lou Grant “Sect” come una donna che è uscita dal movimento Hare Krishna, mentre suo fratello rimane con la setta.

Espandendosi nel genere misterico/ thriller in Revenge of the Stepford Wives (1980), ha interpretato Muffin Sheridan, che intervista per il lavoro di assistente della reporter investigativa Kaye Foster (Sharon Gless), e ha varie scene in tutto il film.

Nel 1983 è tornata sul grande schermo nel film horror One Dark Night nel ruolo della signora Olivia McKenna, moglie di Allan McKenna (interpretato da Adam West), e figlia del cattivo, Karl Raymarseivich Raymar.

Newman è stata la voce di Dana Sterling nel 1985 per ventiquattro episodi di Robotech Part 2: The Masters. Nello stesso anno, ha doppiato Ginny in Time Patrol in cui è accreditata come Lisa Mannon, invece di Melissa Newman.