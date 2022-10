Sapete chi è Michele Guardì? Età, moglie, curiosità e figli

Si laurea in giurisprudenza in Sicilia e successivamente si trasferisce a Roma. Nel 1969 inizia a collaborare con la sede regionale della Rai Sicilia, scrivendo i testi di programmi come L’altosparlante, La domenica del villaggio, Però che bella gita… e altri. Nel 1977 debutta come autore televisivo alla Rai, dove, con Enzo Di Pisa, scrive i testi del programma domenicale pomeridiano Secondo voi legato alla lotteria di Capodanno, condotto da Pippo Baudo.

La figura dell’autore è vicina a quella di Falqui, che è anche attore e regista. Ha ottenuto un grande successo di ascolti con la trasmissione Giochiamo al varietà, a cui nel 1980 sono seguite tre edizioni dello show Al Paradise, in onda il sabato sera su Rai 1 nella stagione invernale, condotto da Oreste Lionello e Milva con la partecipazione di Heather Parisi, poi sostituito da Franca D’A.

È stato autore di molti programmi popolari e di successo, sia in radio che in televisione: ha ideato, tra gli altri, “Domenica in”, condotto da Mino Damato ed Elisabetta Gardini; ha partecipato alla creazione di Unomattina, il primo programma mattutino della Rai, di cui sarà autore fino al 1990, con la prima edizione condotta da Piero Badaloni ed Elisabetta Gardini; dal 1988 al 1990 ha ideato e condotto tre edizioni della varietà Europa Europa, in cui ha fatto debuttare in prima serata un giovane Fabrizio Frizzi, affiancato da Elisabetta Gardini e Alessandra Martines.

Produce la fascia del sabato pomeriggio di Rai 1, Buona fortuna presentata da Elisabetta Gardini, poi Claudio Lippi. Alla fine del decennio, dopo il successo di Unomattina, crea Mattina due per Rai 2; si tratta di una prosecuzione festosa del contenitore di Rai 1 con rubriche più leggere come il giardinaggio affidato a Luca Sardella e la critica televisiva affidata a Claudia Vinciguerra. Alberto Castagna e Isabel Russinova restano come conduttori per tre stagioni, sostituiti da Alessandro Cecchi Paone e Paola Perego nel 1992.

Nel 1990 ideò il programma del mezzogiorno di Rai 2, I fatti vostri, che dal 1991 fino al 1996, visto il grande successo, sarebbe andato in onda anche il venerdì in prima serata con il titolo I fatti vostri – Piazza Italia di sera. Il programma, che nei primi anni di messa in onda ottenne ottimi ascolti, fu un trampolino di lancio per i conduttori Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli, Alberto Castagna e Massimo Giletti; tra gli altri, Gigi Sabani, Rita dalla Chiesa, Enrica Bonaccorti, Paola Saluzzi e Stefania Orlando.

È considerato uno dei conduttori più importanti e popolari della storia della televisione italiana. Nel 1991, dopo il successo della sua trasmissione “Wetten Dass?” (e con Rai Uno), ha dato vita a una varietà del sabato sera. Nel 1992 riprende Scommettiamo che…?, abbinandovi La lotteria italiana. Lo stesso Guardì ha ideato e diretto anche le prove ei provini di Scommettiamo che…?

Il programma è stato ribattezzato Mattina in famiglia e condotto da Alessandro Cecchi Paone e Paola Perego. Gli stessi conduttori erano al tempo anche di giorno in famiglia e Pomeriggio in famiglia, che andavano in onda Durante il sabato e la domenica pomeriggio su Rai 1. la trasmissione di mezzogiorno, Guardì interviene come voce fuori campo, utilizzando lo pseudonimo Il condominio. Nel 1995 ha ideato e condotto il varietà Papaveri e papere, seguito nel 1996 da Mille lire al mese. Entrambi i programmi, in onda il sabato sera su Rai 1, sono condotti da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli. È stato direttore di casting per diverse edizioni della maratona di beneficenza Telethon su Rai 3.

Nella stagione 1997-1998 torna a dirigere Domenica in, con Fabrizio Frizzi come conduttore. Il programma viene sostituito da un nuovo gioco a quiz, ideato da Guardì e Marcelo Mascheroni, dal titolo Vent’anni condotto da Simonetta Martone coadiuvata da Andrea Roncato nella fascia di mezzogiorno di Rai 2 il sabato e la domenica; anche in questo caso Guardì interviene come voce fuori campo con lo pseudonimo del signor Vent’anni.

Nella stagione successiva torna in onda Mezzogiorno in famiglia. Nello stesso anno prende il via il game show estivo Il lotto alle otto – sempre su Rai 2, spinoff de I fatti vostri che si occupa del gioco del Lotto condotto da Massimo Giletti e successivo da Tiberio Timperi con la partecipazione di Stefania Orlando e Flavia Vento ; interviene anche come voce fuori campo utilizzando il suo pseudonimo de I fatti vostri – in onda fino al 2001 prima del TG2 delle 20.30. Nelle stagioni 1999/2000 e 2000/2001 ha riproposto Scommettiamo che…? diretto da Fabrizio Frizzi affiancato ancora da Afef e Valeria Mazza.

Dal 2001, Mario Riva è il conduttore della varietà di successo Nientepopodimenoche. Nella stagione 2003/2004, il programma è stato ribattezzato Piazza Grande e gli spettatori sono aumentati del 50%. Conducendo questo spettacolo, ha ricevuto molti riconoscimenti dagli italiani che hanno approvato la sua conoscenza degli argomenti trattati in ogni puntata.

Ha sempre messo il suo talento al servizio di importanti cause ed eventi sociali. Nell’autunno del 2003 torna a dirigere anche la nuova edizione di Scommettiamo che…?, in onda sempre in prima serata su Rai 1 condotta questa volta da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Nella primavera del 2008 propone una nuova edizione di Scommettiamo che…?, in onda non più su Rai 1 ma su Rai 2, con Alessandro Cecchi Paone e Matilde Brandi come conduttori. Nell’autunno dello stesso anno, Piazza Grande viene sostituito da un nuovo programma di informazione e attualità da lui ideato e diretto, Insieme sul Due, condotto da Milo Infante. Nell’autunno del 2009, Guardì decide di far rivivere il suo storico programma, che torna in onda con il titolo originale I fatti vostri, riconfermato con successo nelle stagioni successive e tuttora in onda.

Ha all’attivo più di quattrocento ruoli, la regia di diversi spettacoli, la produzione di documentari e adattamenti teatrali. Ha iniziato la sua carriera nel 2009 con il programma Il Lotto alle otto su Rai 2 dove ha ospitato Tiberio Timperi e Stefania Orlando. Nel 2010 ha pubblicato il musical I promessi sposi – Opera moderna tratto dal capolavoro manzoniano. La sua riduzione teatrale, il testo e la regia dello spettacolo sono stati trasmessi in prima serata su Rai 1 il 1° settembre. Nel settembre 2017 ha pubblicato la sua prima novella dal titolo Fimminedda, già ristampata in una seconda edizione nel gennaio 2018. Nel 2021 ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui si è dichiarato un adoratore cattolico di San Calogero

Moglie

Per quanto riguarda la vita privata, Michele Guardì è felicemente sposato con Rita Calabrò. Con la moglie ha avuto un figlio di nome Alessandro.