Vuoi sapere chi è Benedetta Bellinila moglie di Max Giusti?

Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti, è sconosciuta al grande pubblico. Nonostante la fama e i successi del marito, Benedetta ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata e segreta. Sebbene sia stata spesso fotografata in compagnia di Giusti in alcuni blog di celebrità, Benedetta ha mantenuto la sua vita privata e discreta. Giusti e Benedetta si sono sposati nel 2009 e da allora non c’è mai stato un disaccordo o un litigio tra loro.

Nel 2009, Max Giusti e sua moglie Benedetta hanno celebrato il loro amore appassionato e totalizzante con un magnifico matrimonio a Ostia Antica. I loro figli, Matteo (nato nel 2010) e Caterina (nata nel 2012), hanno oggi rispettivamente 11 e 7 anni. Non sono solo una bella coppia, ma anche una famiglia felice.

È un amore meraviglioso quello che ha tenuto insieme questa coppia per così tanto tempo. Tra loro c’è un enorme legame di armonia che ha impedito loro di avere problemi o crisi. Inoltre, lo stesso attore e comico, che durante un’intervista ha affermato di non essere geloso della sua compagna, di cui si fida completamente, ha dichiarato che la gelosia non è mai stata un problema per loro.

“Non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo” – ha detto il simpaticissimo conduttore che dall’amore con Benedetta ha avuto due splendidi figli: Matteo e Caterina