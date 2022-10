Vuoi sapere chi è Max Giusti? Età, carriera, vita privata, moglie, figli, dove vive, chi è la sua ex fidanzata, programmi tv

Max Giusti è sicuramente uno dei personaggi televisivi più noti in Italia. È stato protagonista di numerosi programmi televisivi di successo, molto apprezzati dal pubblico. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Cosa sappiamo dei suoi figli? È sposato?

Max Giusti chi è

Max Giusti, romano, nato il 28 luglio 1968, è stato identificato con il Leone fin da bambino. Massimiliano Giusti, che ama farsi chiamare Max, ha iniziato la sua professione in tenera età. È diventato un noto comico non appena ha iniziato a imitare gli altri. In seguito, grazie alla sua popolarità, ha partecipato a numerosi film e game show televisivi.

Carriera

Nel 1991 debutta sul piccolo schermo con Stasera mi butto e Ricomincio da 2. Da quel momento arriva la grande svolta e il successo nel mondo dello spettacolo. Tante le soddisfazioni e tanti i consensi del pubblico italiano che ha ottenuto nel corso della sua carriera. È stato doppiatore e attore, oltre a lavorare in radio come speaker. In altre parole, Max Giusti sembra aver realizzato tutto nel corso della sua carriera.

Vita privata

Sappiamo che il 4 luglio 2009 lei e Benedetta Bellini vi siete sposati a Ostia Antica, un’incantevole località vicino a Roma. Secondo quanto riportato, la luna di miele ha incluso una romantica crociera nel Mediterraneo. Il Sudafrica e una romantica crociera nel Mediterraneo sono state le destinazioni preferite per la loro luna di miele. I due sono stati fidanzati per quattro anni prima di sposarsi. Oggi Giusti e Selvaggia Lucarelli vivono a Roma con i figli Matteo e Caterina. Questi ultimi sono nati rispettivamente il 23 novembre 2010 e il 9 giugno 2012. Selvaggia Lucarelli è stata in passato la fidanzata di Giusti e sono stati insieme per molto tempo. Anche se la loro relazione non è finita bene, si è trattato comunque di un legame molto serio.