Sapete come e dove vedere Maccabi Haifa-Juventus Streaming Gratis Diretta Live Tv

Prima della partita contro il Maccabi Haifa, l’obiettivo di Massimiliano Allegri è vincere “a tutti i costi” per la prima volta nella storia della Juventus. Il motto di Giampiero Boniperti è il mantra che lo guida”, dice la leggenda bianconera. La Vecchia Signora ha bisogno di tre punti per continuare il suo cammino europeo, ma un risultato negativo ne comprometterebbe le possibilità. Se Massimiliano Allegri dovesse perdere contro il Maccabi Haifa in Israele, la sua già precaria posizione di allenatore del Livorno sarebbe messa a rischio.

Champions League, Maccabi Haifa-Juventus: le parole di Allegri

Eppure la Juventus sembrava poter uscire dal periodo di crisi dopo le due vittorie consecutive con il Bologna in campionato e proprio con gli israeliani nella partita dell’andata a Torino. Ma la sconfitta 2-0 contro il Milan ha riportato tutti con i piedi per terra, come ha sottolineato lo stesso Allegri.

“Sarà una partita molto complicata, già qui hanno fatto vedere buone cose. L’ambiente è molto caldo e bisognerà stare attenti – ha spiegato – Domani bisogna fare una partita di compattezza, dobbiamo limitare al minimo gli errori. Siamo ancora sull’altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso”.

La Juventus non deve commettere errori e spera di continuare il suo cammino in Champions tenendo d’occhio il risultato di Benfica-Paris Saint Germain, entrambe a pari merito nel girone con sette punti. “Dobbiamo scendere in campo e rialzarci subito”, ha detto il tecnico bianconero, “ora dobbiamo pensare al percorso che ci aspetta, che dobbiamo percorrere giorno dopo giorno con passione e voglia di raggiungere i nostri obiettivi”.

“Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita e andare in campo e fare il massimo sotto ogni punto di vista – ha detto Allegri nella conferenza pre-partita – Io ai ragazzi ho chiesto, lo ripeto, di essere più compatti e andare a eliminare gli errori che stiamo commettendo, che sono errori che una squadra che punta a vincere non deve commettere”.

Champions League, Maccabi Haifa-Juventus: dove vederla

La partita di Champions League tra Maccabi Haifa e Juventus sarà disponibile su Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) a partire dalle 18.45 con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi, (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite) a partire dalle 18.30. Sarà inoltre disponibile su Now Tv, Infinity+ e l’app SkyGo. Gli abbonati a Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 delle 137 partite di Champions League, mentre Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva 16 partite, di cui una del mercoledì di Champions. La scorsa stagione, Amazon è stata la più grande novità nei diritti televisivi del calcio, e il gigante dell’e-commerce ha intenzione di continuare nel 2022/23 con le migliori partite del mercoledì di Champions incluse nell’abbonamento al servizio Prime.

Tra queste, Barcellona-Inter, in programma mercoledì 12 ottobre dalle 21 in esclusiva su Amazon Prime.

I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni.