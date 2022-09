Sapete chi è Mike Tyson? Età, vero nome, carriera, biografia, moglie o compagna, figli, titoli mondiali e vita privata

Michael Gerard “Mike” Tyson (Brooklyn, New York; 30 giugno 1966), noto anche come Malik Abdul Aziz, è un ex pugile americano.

Ha vinto due volte il titolo mondiale dei pesi massimi negli anni ’80 ed è il più giovane pugile della storia a vincere un titolo mondiale dei pesi massimi quando il 22 novembre 1986 ha vinto il titolo WBC contro Trevor Berbick, a soli 20 anni, 4 mesi e 22 giorni. In seguito sarebbe riuscito a unificare tutte le corone contro i campioni James Smith (WBA) e Tony Tucker (IBF), venendo sconfitto, dopo diverse difese, da James “Buster” Douglas nel 1990.

Nel 1992 è stato incarcerato per lo stupro di Desiree Washington, una modella di 18 anni. Il 26 marzo è stato condannato a 10 anni, 6 anni di carcere e 4 anni di libertà vigilata. Fu rilasciato per buona condotta nel marzo 1995, tornando sul ring quello stesso anno. Vinse di nuovo il titolo mondiale nel 1996, ma lo perse contro Evander Holyfield pochi mesi dopo. Nel 1997, nella rivincita contro Holyfield strappò un pezzo dell’orecchio destro del suo avversario, e dopo essere stato avvertito dall’arbitro e aver cercato di morderlo di nuovo, fu squalificato e sanzionato per dodici mesi. Continuò a lottare e all’età di 35 anni combatté di nuovo per il titolo mondiale contro Lennox Lewis, ma fu sconfitto, ritirandosi tre anni dopo. Nel 2003 ha presentato istanza di fallimento dopo aver raccolto 30 milioni di dollari in alcuni dei suoi combattimenti e circa 300 milioni di dollari in tutta la sua carriera.

Mike era ben noto per la sua ferocia e intimidazione come pugile, protagonista di numerosi alterchi dentro e fuori il ring. Soprannominato “Ferro” e “Kid Dynamite” all’inizio della sua carriera. È stato considerato uno dei più grandi pesi massimi della storia. È stato classificato al numero 16 dalla rivista The Ring nella lista dei cento più grandi battitori di tutti i tempi e numero uno per ESPN nella sua lista dei migliori battitori nella storia dei pesi massimi. Sky Sports lo ha elencato come il “pugile più temuto” e lo ha descritto come “forse il combattente più feroce su un ring di boxe”. È stato inserito nella World Boxing Hall of Fame nel 2010 e nella International Boxing Hall of Fame l’anno successivo

Biografia

Inizi

È nato al Cumberland Hospital, nella zona di Fort Greene, a Brownsville, Brooklyn (Stati Uniti), il 30 giugno 1966. Il suo certificato di nascita indica che suo padre biologico era Percel Tyson, ma non lo ha mai incontrato. Tuttavia, l’uomo che chiamava padre era Jimmy Kirkpatrick, che raramente visitava i suoi tre figli. Pertanto, sua madre, Lorna Mae Smith, è stata costretta a sostenere tutta la sua famiglia: i suoi figli Rodney, Niecey e Mike. Il suo primo quartiere fu Bedford-Stuyvesant, a Brooklyn, ma quando Mike aveva sette anni Lorna perse il lavoro e tutta la famiglia fu sfrattata. Andarono a vivere a Brownsville, ma furono costantemente sfrattati, alla fine vivendo in edifici abbandonati senza acqua, riscaldamento o elettricità.​

Nella scuola pubblica è stato insultato per il suo peso, per il suo lisp e per essere stato costantemente con sua sorella, così all’età di sette anni ha smesso di frequentare le lezioni. Poco dopo iniziò la sua passione per i piccioni, qualcosa di frequente in città. A undici anni era in lotte di strada con il gioco d’azzardo e cominciò a farsi conoscere a Brooklyn. A tredici anni Mike era stato arrestato 38 volte. All’interno del sistema giudiziario dovette andare in scuole speciali, dove iniziarono a somministrare clorpromazina.​

Al centro di detenzione minorile di Spofford ha potuto assistere a un discorso di Muhammad Ali, ma da allora è stato in diverse case adottive. Prima del suo tredicesimo compleanno fu arrestato in possesso di beni rubati, così fu mandato in una scuola riformatoria statale, la Tyron School for Boys. Dopo aver picchiato uno dei detenuti, fu ammanettato e mandato a Elmwood, una prigione dove incontrò Bobby Stewart, un ex pugile professionista che era diventato un campione nazionale dilettante. Stewart lo allenò per alcuni mesi fino a quando nel marzo del 1980 lo presentò al famoso allenatore Cus D’Amato, che aveva una palestra a Catskill.

Un altro allenatore più giovane, Teddy Atlas, ha lavorato al fianco di D’Amato, e tra loro hanno iniziato ad allenare Mike nei fine settimana. Dopo aver ricevuto la libertà condizionale, D’Amato assunse la sua tutela. Insieme a D’Amato ha potuto incontrare personalmente Wilfred Benítez e parlare al telefono con Ali dopo il suo litigio con Larry Holmes. Per addestrare Mike assumono i migliori sparring, tra cui Marvin Stinson o Frank Bruno.​

Amatoriale

Iniziò a combattere nei cosiddetti “fumaderos”, luoghi carichi di fumo di sigaretta dove i combattimenti non erano autorizzati. Il suo primo incontro fu vinto al terzo turno all’holyoke Boys Club nel maggio 1981. Dopo dieci incontri, nel maggio e giugno 1981 ha partecipato alle Olimpiadi della Gioventù. Ha vinto tutti i tornei regionali, quindi si è qualificato per combattere per il titolo nazionale in Colorado, sconfiggendo tutti i suoi rivali per KO al primo turno, inclusa la finale contro Joe Cortez, che ha abbattuto in otto secondi. Fu soprannominato The Tank perché pesava 91 kg all’età di quattordici anni.​

Nel novembre 1981 ha combattuto contro Ernie Bennet, sei anni più vecchio di lui e che stava per giocare il suo ultimo combattimento da dilettante prima di diventare professionista. Bennet vinse il match per decisione, infliggendo la prima sconfitta a Mike. Nel 1982 ha difeso il suo titolo olimpico giovanile contro Kelton Brown, che ha sconfitto al primo turno. Poco dopo morì sua madre, a cui era stato diagnosticato un cancro terminale. Per questo motivo rubò e rapinò di nuovo, ma la morte di un amico e la situazione in cui aveva vissuto sua madre lo fecero tornare da D’Amato. Una bambina di 11 anni, parente di Teddy Atlas, accusò Mike di comportamento sessuale inappropriato, così Atlas lo minacciò con una pistola calibro .38Ha sparato a questo vicino all’orecchio di Mike per intimidirlo, motivo per cui D’Amato ha licenziato l’allenatore e ha assunto Kevin Rooney. Nel dicembre 1982 Mike perse per la prima volta in un torneo, all’American Amateur Championship di Indianapolis. Il suo avversario era Al Evans, undici anni più grande di lui, che lo vinse dopo che l’arbitro fermò il combattimento dopo tre cadute di Mike. Vinse i successivi sei incontri, che gli valsero i guanti d’oro del marzo 1983, dove vinse la medaglia d’argento dopo aver perso per decisione contro Craig Payne. Prima della fine dell’anno fu squalificato contro Kimmuel Odum a Colorado Springs, ma vinse il torneo Concacaf per meno di diciannove anni, un titolo che ripeté l’anno successivo. Ha anche vinto l’Ohio Fair National in agosto e subito dopo il campionato nazionale.​

Nel 1984 perse in finale il campionato statunitense Under 19 contro l’Orbit Pough. Poco dopo vinse l’Heavyweight Gold Gloves contro Jonathan Littles. Era considerato il favorito per vincere un posto per difendere gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, ma perse due volte in modo controverso per decisione dei giudici contro Henry Tillman, non essendo stato infine selezionato.​41​42Queste sconfitte hanno portato a un passaggio diretto al professionismo dopo aver vinto il Tammer Tournament a Tampere il 16 settembre contro Hakkan Brock.​

Professionale

Primi combattimenti

Il suo debutto professionale avvenne il 6 marzo 1985 ad Albany, New York, sconfiggendo il portoricano Héctor Mercedes al primo turno. I suoi rappresentanti negli anni successivi, oltre a D’Amato, furono Jimmy Jacobs e il suo partner Bill Cayton. Dal suo quarto combattimento ad Atlantic City, le sue serate sono state solitamente trasmesse su ESPN. Il suo nono combattimento fu contro Donnie Long, sempre ad Atlantic City. Long aveva sconfitto l’ex campione della World Boxing Association John Tate, ma Mike vinse al primo round.​

Cus D’Amato si ammalò gravemente di polmonite e non fu in grado di andare alla lotta contro Long, né a quella successiva contro Robert Colay. Poco dopo andò a Latham per vedere la lotta contro Sterling Benjamin ma morì tre giorni dopo, il 4 novembre 1985, quando Mike aveva combattuto a malapena undici volte da professionista e alcuni ipotizzarono che l’esperienza della sua perdita generasse in lui un problema che sarebbe gradualmente aumentato. Era apparso sulla copertina di Sports Illustrated, e quell’anno continuò a combattere fino a quattro volte. Tre incontri si sono conclusi al primo turno e il restante al secondo, contro il numero due del Canada, Conroy Nelson. ​

L’11 gennaio 1986 affrontò Dave Jaco, che aveva precedentemente battuto Razor Ruddock, ma Jaco perse anche al primo turno. Dopo aver battuto Mike Jameson in cinque round, il 16 febbraio affrontò Jesse Ferguson alla Houston Field House di Troy, New York. Mike mise KO Ferguson nel quinto round e nel sesto l’arbitro, che aveva dovuto ammonire Ferguson più volte, dovette interrompere il combattimento, poiché gli avvertimenti e gli abbracci erano costanti. Inizialmente il match fu registrato come squalifica di Ferguson, ma dopo le proteste dall’angolo di Mike (sostenendo che il suo record di knockout sarebbe stato infranto) la risoluzione fu un knockout tecnico, perché sarebbe stato il risultato più probabile di continuare sul ring.

Dopo altre due vittorie affrontò Steve Zouski, che non era mai stato eliminato. Ha vinto dopo tre round, ma diversi colpi dal suo rivale a un orecchio che era stato tagliato in un incidente domestico hanno significato che ha dovuto essere ricoverato a causa di un’infezione acuta. Quando arrivò il suo prossimo combattimento contro James Tillis, era in condizioni di scarsa forma a causa della sua malattia e delle sue uscite notturne, ma fu finalmente in grado di vincere per decisione in dieci round, dopo averlo buttato giù in un’occasione. Nello stesso mese, contro Mitch Green, ha presentato in anteprima il suo nuovo contratto con hbo per trasmettere i suoi incontri, e di nuovo ha vinto la vittoria dopo dieci round. Green aveva vinto il torneo Golden Gloves quattro volte, e aveva perso solo un combattimento professionale contro Trevor Berbick, con il titolo USBA in palio. ​

Dopo due combattimenti finiti in dieci round, sicuramente i loro rappresentanti hanno cercato rivali più facili. Prima del suo prossimo match contro Reggie Gross aveva la bronchite, e il match stava per non aver luogo. Tuttavia ha vinto in un round, e i successivi due in uno e due rispettivamente. Il 26 luglio affrontò il figlio del leggendario Joe Frazier, Marvis, anch’egli sconfitto in un assalto. Il suo prossimo avversario fu Jose Ribalta, che cadde al secondo round, ottavo e decimo, prima che l’arbitro fermasse il combattimento.

Titolo mondiale

Dopo la sua vittoria contro Ribalta le trattative per organizzare una lotta per il titolo erano correttamente dirette, in particolare si sarebbe tenuto a Las Vegas, quindi prima del grande combattimento ne fu fatto un altro contro Alfonso Ratcliff, che vinse in due round. I suoi rivali stavano migliorando sempre di più per ottenere un colpo al titolo mondiale dei pesi massimi e il 22 novembre 1986 ha combattuto contro Trevor Berbick, campione dei pesi massimi del World Boxing Council. Prima del match è apparso in vari programmi televisivi come Nightlife, The Joan Rivers Show o The Dick Cavett Show.

Vita privata

Legalmente è stato sposato tre volte e ha avuto sei figli con diverse donne. Alcune delle sue prime relazioni furono Naomi Campbell e Suzette Charles. Il suo primo matrimonio fu con l’attrice Robin Givens che incontrò a Head of the Class nel febbraio 1988. Ci sono stati diversi problemi in relazione alle accuse di infedeltà, violenza, abusi e instabilità mentale. In un’intervista con Barbara Walters nello show televisivo della ABC, Givens dichiarò nel settembre 1988 che la vita con Tyson era “tortura, inferno e la cosa peggiore che avrei mai potuto immaginare”. Ha anche dichiarato alla televisione nazionale che Tyson era un maniaco depressivo e un mese dopo ha annunciato di aver chiesto il divorzio. La coppia non aveva figli.

Presumibilmente il suo primo figlio lo ebbe con Natalie Fears nel 1990, D’Amato Tyson, anche se in seguito fu dimostrato che non era suo. La figlia maggiore è Mikey Lorna Tyson, che è andata più volte a trovare suo padre in prigione. Il suo secondo matrimonio fu con Monica Turner. Si sono incontrati prima che Mike entrasse in prigione e si sposasse il 19 aprile 1997. La coppia si separò il 14 gennaio 2003, dopo che Turner riferì di infedeltà dal gennaio 2002. La coppia ha avuto due figli: Rayna, nata il 14 febbraio 1996, e Amir, nata il 5 agosto 1997, anche se considera la figlia maggiore di Turner, Gena, come sua.​

Ebbe anche due figli con Shelley, una stella di Phoenix, Miguel ed Exodus. Quest’ultima è morta il 26 maggio 2009 all’età di quattro anni, dopo aver accidentalmente soffocato con un cavo nella sua residenza. Il costo delle spese mediche e del funerale ammontava a $ 200.000, che è stato raccolto grazie alle donazioni, dal momento che Mike era in bancarotta. Dieci giorni dopo la morte di Exodus, Mike si è risposato per la terza volta con la sua fidanzata Lakiha Spicer, il 6 giugno 2009, in una piccola cerimonia privata presso la cappella “La Bella” dell’hotel-casinò Hilton di Las Vegas. Con lei ha due figli: Milano, nato il 24 dicembre 2008, e Marocco, nato il 25 agosto 2011.

Nel 2010 Tyson ha affermato di seguire una dieta vegana. Possedeva una casa in Ohio, ma dopo il suo rilascio dalla prigione acquistò una casa di sei acri a Las Vegas, vicino alla villa di Wayne Newton. Ne acquistò anche un altro nel Connecticut di oltre cinquantamila metri quadrati e un altro vicino al campo da golf del Congressional Country Club del Maryland. Dopo essersi separato da Monica Turner nel 2003, ha perso la sua casa nel Connecticut, $ 6,5 milioni e un pegno sulla sua casa di Las Vegas Dopo la sua bancarotta e la perdita della maggior parte dei suoi beni ha comprato una casa a Phoenix grazie a una società giapponese che gli ha pagato $ 800.000 per usare la sua immagine su una macchina Pachinko.​