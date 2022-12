Sapete chi è Morto Gabriele Piemonti? Età, causa morte, malattia, figli del marito di Ambra Orfei

Nel corso della sua carriera, Ambra Orfei ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, sia come conduttrice che come ospite. Ha presentato il programma “Sotto le stelle” e ha partecipato al “Drive In” e al “Processo del lunedì” per tre edizioni. Ha anche preso parte a varie trasmissioni legate al mondo del circo, come “Sabato al Circo” e “Circhi nel mondo”. Nel 1987 ha lavorato come attrice nel telefilm “Sapore di gloria”, che è stato trasmesso su Rai 1 per tredici episodi. Oltre alla sua attività televisiva, Ambra Orfei ha anche fondato l’agenzia Ambra Orfei Entertainment, che si occupa della produzione di spettacoli per bambini, e la scuola circense “Il piccolo circo del sole”.