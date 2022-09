Sapete chi è Neymar? Età, vero nome, moglie, figli, compagna e vita privata

Neymar da Silva Santos Júnior Mogi das Cruzes, San Paolo; 5 febbraio 1992), noto come Neymar Júnior o semplicemente Neymar, è un calciatore brasiliano che gioca come attaccante per il Paris Saint-Germain FC della Ligue 1 francese, e la nazionale di calcio del Brasile. Riconosciuto come un eccezionale marcatore e playmaker, è ampiamente considerato uno dei migliori giocatori del mondo.​

È emerso dalle categorie giovanili del Santos, dove ha fatto il suo debutto professionale all’età di 17 anni. Considerato uno dei giovani più promettenti al mondo, ha vinto tre campionati paulisti di fila, una Coppa del Brasile e una Copa Libertadores, dove è stato capocannoniere e miglior giocatore della competizione, il primo del club dal 1963 con Pelé. In Brasile, ha iniziato a diventare noto per il suo dribbling accattivante, per aver vinto il Premio Puskás nel 2011 e il Calciatore sudamericano dell’anno nel 2011 e 2012. Nel 2013 è stato trasferito al F.C Barcelona, dove formò un trio ricordato in attacco con l’argentino Lionel Messi e l’uruguaiano Luis Suárez, chiamato MSN.12Insieme, sotto Luis Enrique, hanno raggiunto il triplo, vincendo la Liga, la Copa del Rey e la UEFA Champions League 2014-15. Grazie a questo, è riuscito ad arrivare terzo nella votazione per il Pallone d’Oro 2015. Nel 2016 ha vinto il doppio, e nel 2017, sarebbe stato trasferito in estate alla squadra parigina per 222 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso nella storia del calcio. In Francia, Neymar ha vinto quattro scudetti, due Coupe de France e due Coppe di Lega, guadagnando un triplo nazionale ed essendo stato votato Ligue 1 Player of the Year nella sua stagione di debutto. Nella stagione 2019-20 ha vinto tutti i titoli nazionali e ha raggiunto la finale di Champions League con la sua squadra.

Con 74 gol in 119 presenze con il Brasile dal suo debutto all’età di 18 anni, è il secondo miglior marcatore della sua nazionale, dietro solo a Pelé. È stato un giocatore chiave per la conquista del sudamericano U-20 2011, dove è finito come capocannoniere, e ha anche vinto una medaglia d’argento nel calcio maschile alle Olimpiadi estive del 2012 a Londra. L’anno seguente vinse la Confederations Cup, dove fu eletto Pallone d’Oro. Le sue apparizioni nella Coppa del Mondo 2014 e nella Copa America 2015 sono state brevi a causa dei suoi infortuni ed espulsioni. Tuttavia, ha capitanato la squadra under 23 della canarinha per la sua prima medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Nel 2018 ha partecipato alla Coppa del Mondo 2018 in Russia dove il Brasile è stato eliminato nei quarti di finale contro il Belgio. È stato secondo classificato al Brasile nella Copa America 2021.

Neymar è arrivato terzo nel Pallone d’Oro FIFA nel 2015 e nel 2017, ha ricevuto il Puskás Award, è stato nominato due volte nel FIFA FIFPro World11, due volte nella Squadra dell’anno UEFA e nella Squadra della stagione della UEFA Champions League.

Fuori dal campo, è diventato uno degli atleti più redditizi degli ultimi anni; SportsPro lo ha nominato l’atleta più commercializzato al mondo nel 2012 e nel 2013, e ESPN lo ha citato come il quarto atleta più famoso al mondo nel 2016. Nel 2017, è stato incluso nella lista di Time delle 100 persone più influenti al mondo. Nel 2018 France Football lo ha nominato il terzo calciatore più pagato al mondo. Nel 2019, Forbes lo ha classificato come il terzo atleta più pagato al mondo e il quarto nel 2020. Per nove anni, Neymar è stato uno dei principali sponsor dell’azienda americana di abbigliamento sportivo Nike, fino a quando non ha firmato con il marchio tedesco Puma nell’agosto 2020.​