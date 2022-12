Sapete chi è Palmira Vinci madre di Anna Tatangelo

Dante, il padre di Anna Tatangelo, è un pasticcere di Sora nato il 19 marzo (non è nota la data esatta). Non è presente sui social e il suo patrimonio non è di dominio pubblico. Inizialmente non approvò la relazione tra la figlia e Gigi D’Alessio, ma poi accettò la scelta della figlia. Anna ha dichiarato che suo padre le ha impartito un’educazione severa, ma che le ha insegnato molto in questi ultimi anni.