Sapete chi è Paolo Conticini? Età, carriera, film, chi è la moglie, figli e vita privata

Paolo Conticini: chi è, età, carriera, film

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio 1969. Dopo aver lavorato in precedenza come modello, designer di mobili e gestore di una palestra, a 23 anni incontra Christian De Sica con cui debutta come attore e con cui recita sia al cinema che in televisione. In televisione ha interpretato il ruolo di Gaetano Berardi nella serie Provaci ancora prof, durata sette stagioni, con Veronica Pivetti. Ha partecipato anche a Tale e Quale Show e Stasera tutto è possibile, oltre ad essersi classificato al secondo posto nell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Infine, ha vinto l’edizione 2022 de Il Cantante Mascherato, il popolare programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, indossando la maschera di Fox.

Paolo Conticini: vita privata, chi è la moglie, figli

Paolo Conticini trascorre l’infanzia con la madre Milena e il fratello Stefano. Il padre lavorava come imbianchino, mentre la madre era un’impiegata comunale. Dal 2013 è sposato con la modella di Gucci Giada Parra, che oggi lavora come freelance, collaborando con importanti marchi come Gucci. Paolo e Giada sono sposati da 9 anni, ma prima del fatidico “sì” sono stati fidanzati per ben 18 anni!

Paolo Conticini: Instagram

Paolo Conticini è un famoso attore che ha recitato in numerosi film. È molto attivo anche sui social media e ha un account Instagram che vanta oltre 236 mila follower. Per chi fosse interessato, il profilo può essere trovato cercando @paoloconticini.