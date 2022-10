Sapete chi è Patrick Hernández? Canta la canzone Born to be alive

Patrick Hernández ( Le Blanc-Mesnil , Seine-Saint-Denis , 6 aprile 1949 ) è un cantante francese di padre spagnolo e madre italo – austriaca , noto alla fine degli anni ’70 . La sua canzone più nota è “Born to be Alive”, un successo internazionale nel 1979.

Nasce a Le Blanc-Mesnil , nelle vicinanze di Parigi . Divenne famoso per l’interpretazione della canzone Born to be Alive nel 1979 , un enorme successo in tutto il mondo, caratteristica del movimento Disco .

Come curiosità, c’è da dire che quando si è esibito in uno spettacolo a New York , uno dei ballerini che è apparso per accompagnarlo sul palco era Madonna .

Nel 1995 è stato pubblicato un album intitolato ” The Best of Patrick Hernandez: Born to be Alive “.

Era sposato con la cantante spagnola Luisa Fernández , che si esibisce in classici da discoteca come Lay Love on You , Disco Boy “Granada” e Spanish Dancer , tra gli altri. Hernández, a 73 anni, ora vive in pensione a L’Isle-sur-la-Sorgue .