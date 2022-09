Sapete chi è Rita Pavone? Età figli, marito, malattia, altezza, casa e vita privata

Rita Pavone ha avuto una carriera internazionale di successo, nonostante preferisca una vita privata tranquilla. È stata una delle poche artiste italiane a comparire nelle classifiche del Regno Unito e la sua musica ha fatto il giro del mondo.

Rita Pavone la sua vita privata

Rita Ori Filomena Pavone, meglio conosciuta come Rita Pavone, nasce il 23 agosto 1945 a Torino. Si iscrive alla prima liceo presso l’istituto statale Santorre di Santarosa, ma nell’inverno 1959-60 la sua famiglia si trasferisce in un altro quartiere, nelle case operaie della Fiat. La sua carriera inizia con successo: Nel 1962 vinse il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Fu soprannominata Pel di carota per i suoi capelli rossi. Ha pubblicato i suoi dischi di successo in tutto il mondo ed è una delle otto cantanti pop italiane che sono entrate nelle classifiche del Regno Unito. Una carriera ricca e di successo culminata a Sanremo con quello che è ormai diventato un classico: “Niente Resielienza 74′”. Negli ultimi anni è stata a Sanremo come giudice del programma Mediaset Tutti insieme condotto adesso da Michelle Hunziker”.

Rita Pavone, chi sono i figli e marito

La cantante è sposata dal 1968 con il produttore discografico Teddy Reno. Hanno due figli, Giorgio Merk e Alessandro Merk. Il loro matrimonio fece molto discutere all’epoca a causa della grande differenza di età tra i due, con Reno molto più vecchio di Pavone.

In un’intervista, la cantante Rita Pavone ha dichiarato che una malattia l’ha quasi portata alla morte. La cantante ha detto che è stato un miracolo che sia sopravvissuta e che quell’esperienza ha cambiato la sua vita per sempre. “Avevo delle piccole fitte al petto, ma non ci davo importanza”, ha raccontato la Pavone a Domenica In. “Cantavo e ballavo come sempre, finché non sono caduta a terra”. In quel momento, l’aorta di Pavone era quasi completamente ostruita; ha detto che se non avesse ricevuto assistenza medica quando l’ha ricevuto, sarebbe morta.

La cantante, che è alta un metro e settanta e pesa circa 50 chilogrammi, non spicca in altezza. Alla fine degli anni ’60, dopo aver sposato Teddy Reno ed essersi trasferito in Svizzera, ha dichiarato a Tvsvizzera: “Vivere qui mi ha dato una grande serenità”.