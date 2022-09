Sapete chi è Roberto Gualtieri Età, moglie, figli, padre, origini calabresi, Sindaco di Roma

Roberto Gualtieri è nato a Roma il 19 luglio 1966. È del segno del Cancro e ha 56 anni. Roberto Gualtieri e la sua consorte non sembrano essere presenti su Internet anche se hanno un figlio. Roberto Gualtieri condivide l’amore per la chitarra con il figlio maggiore, di cui non si conosce l’identità, ma che sembra avere origini calabresi. Sembra che Roberto Gualtieri sia nato a Roma, anche se non da genitori calabresi.