Sapete chi è Roby Facchinetti? Età, carriera, moglie, compagna, figli e Pooh

Tutto quello che c’è da sapere su Roby Facchinetti, il cantante e musicista dei Pooh che ha scritto la maggior parte dei testi dei del gruppo.

Oltre ad essere il tastierista del gruppo, è anche uno dei più prolifici autori di canzoni della band, con alcuni dei loro maggiori successi all’attivo. Fu lui, ad esempio, a scrivere “Parsifal”, “Tanta voglia di lei” e “Che vita la mia”.

Chi è Roby Facchinetti: la carriera

La sua passione per la musica deriva dalla madre e dal nonno, direttore e compositore di coro. Nel 1958 fonda il suo primo gruppo musicale, I Monelli, con cui inizia la sua carriera artistica e lavorativa in un locale di Riccione. Nel 1964, il suo gruppo dell’epoca (i Pierfilippi e Les Copains) si unisce ai Pooh per un concerto, e Roby viene invitato a entrare a far parte del gruppo come tastierista. Inoltre, è stato il principale autore dei testi della band e ha avuto una collaborazione artistica di successo con Valerio Negrini, scomparso nel 2013. Roby Facchinetti ha pubblicato anche tre album da solista e ha scritto due brani per il disco di Marcella Bella. Nel 2017 ha pubblicato anche Insieme, un disco realizzato in coppia con Riccardo Fogli.

Quanto guadagna Roby Facchinetti?

Nella loro carriera ultraquarantennale, i Pooh hanno venduto milioni di dischi. Da lì arrivano i maggiori proventi per Roby e i suoi colleghi. Oltre a quello ovviamente i cachet delle varie ospitate: per quella di Sanremo 2016 pare che il compenso sia stato di 50 mila euro.

Roby Facchinetti: la vita privata del cantante

Roby Facchinetti, il famoso cantante e tastierista dei Pooh, si è sposato due volte. La prima volta nel 1970 con Mirella Costa, dalla quale ha avuto due figlie: Alessandra Facchinetti, nota stilista, e Valentina. Dopo il divorzio, nel 1979, Facchinetti ha iniziato a convivere con Rosaria Longoni, madre di Francesco Facchinetti, noto anche come DJ Francesco. Nel 1989, Facchinetti si è sposato di nuovo, con Giovanna Lorenzi, dalla quale ha avuto altri due figli: Roberto e Giulia. Tutti i figli di Facchinetti hanno deciso di seguire le sue orme nel mondo della musica e dello spettacolo.

Roby Facchinetti, il cantante e musicista dei Pooh, è stato al centro di una serie di fake news sulla sua morte nell’estate del 2022. Ha risposto a queste notizie false sui social media, sottolineando il suo buono stato di salute e criticando gli individui che diffondono notizie false e mancano di rispetto per gli altri e per il valore della vita. Roby è una persona appassionata che condivide molti post su Instagram con i suoi fan.

Chi è la moglie di Roby Facchinetti, Giovanna Lorenzi?