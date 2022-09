Sapete chi è Rosa Caracciolo moglie di Rocco Siffredi? Età, vita privata, figli, lavoro, curiosità

Rosa Caracciolo, sposata con Rocco Siffredi, è una donna adorabile. Suo marito è stato coinvolto nell’industria del po**o per anni e lei è rimasto al suo fianco. Ecco tutto quello che c’è da su di lei.

Rocco Siffredi è senza dubbio l’attore po**o più famoso del mondo; sono molte le donne che lo hanno desiderato e probabilmente molte di loro hanno cercato di avvicinarsi a lui. Eppure oggi vive con una donna con cui è sposato da anni: Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rozsa Tassi, originaria di Budapest dove è nata il 29 giugno 1972.

L’identikit della dolce metà di Rocco Siffredi

Rosa Caracciolo è stata una promettente atleta e in seguito ha fatto carriera come modella, vincendo anche il titolo di Miss Ungheria nel 1990. Era stata ingaggiata come hostess per l’Hot d’or, un evento importante nel mondo della pornografia. Ma tra loro non fu amore a prima vista; in realtà lui voleva andare a letto con lei solo perché pensando di sposare un’altra donna e pensava che Rosa potesse essere la sua amante. Durante quella notte, però, diventarono inseparabili.

Nell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque, Carla ha rivelato di aver scoperto chi fosse Rocco Siffredi solo dopo che lui l’ha filmata. L’attore è stato insistente e l’ha conquistata corteggiandola a lungo prima che lei si innamorasse molto definitivamente di lui.

Rocco e Rosa si sono sposati due volte, la prima nel 1994 con una piccola cerimonia a Budapest, la seconda, due anni dopo, in Italia, dove hanno organizzato una grande festa e contemporaneamente celebrato il battesimo del loro primogenito, Lorenzo, nato nel 1996 (nel 1999 è nato invece Leonardo). Come accennato, la donna è poi a sua volta entrata nel mondo del cinema a luci rosse: un giorno il marito era rimasto senza la protagonista di un suo film ed ha chiesto proprio a lei di sostituirla. Da allora non ha più smesso…

Leonardo Siffredi, il secondogenito di Rocco, ha fatto qualcosa nella sua vita. È determinato ad avere una carriera completamente diversa da quella del padre. Leonardo ha debuttato come modello di intimo per MSGM, raccogliendo molti consensi. Ha mostrato un fisico invidiabile, ma un dettaglio non è passato inosservato perché i fan gli hanno chiesto: “Ma tu ce l’hai davvero come lui?”. Leonardo ha prontamente risposto durante un’intervista alla rivista Chi dicendo: “Non ho le misure di mio padre, ma non mi lamento”.