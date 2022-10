Sapete chi è Rossano Laurini compagno di Vanessa Incontrada? Foto, età, ex moglie, separazione e lavoro

Chi è il fidanzato di Vanessa Incontrada? Qui parleremo delle sue relazioni passate e di quella attuale! Rossano Laurini è uno psicanalista e il compagno della nota showgirl Vanessa Incontrada. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Vanessa Incontrada compagno: chi è Rossano Laurini?

Rossano Laurini, pur avendo una relazione di lunga durata con una delle attrici e presentatrici più note del panorama artistico italiano, non è stato oggetto di grande attenzione da parte del pubblico. Sappiamo che è nato nel 1970, ma sulla data esatta non possiamo garantire. L’uomo, quindi, dovrebbe avere 52 anni.

Rossano Laurini che lavoro fa? Studi, passioni e curiosità

Rossano Laurini è direttore artistico e gestore di diverse discoteche a Roma. Sappiamo anche che è un grande appassionato di sport: ama il nuoto, lo sci, la corsa e la mountain bike. Inoltre, Rossano, come Vanessa, ama profondamente gli animali e ha amici a quattro zampe in casa. Un’altra sua grande passione sono i tatuaggi: Rossano ne è completamente ricoperto sia sulle braccia che sul petto.

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada come si sono conosciuti? Chi è la prima moglie, quanti figli

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono conosciuti nel 2007, anche se all’epoca entrambi erano ancora impegnati in altre relazioni. Lui era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’ex compagno della showgirl italo-spagnola, quindi ex cognata di Vanessa. Da questa donna Rossano ha avuto la sua prima figlia, chiamata Diletta. Vanessa e Rossano si sono incontrati per la prima volta a Follonica, in uno dei locali gestiti dall’uomo in quel periodo. L’inizio della loro storia fu ovviamente molto travagliato, poiché Chiara Palmieri, all’inizio migliore amica di Vanessa, epoca un durissimo attacco contro la conduttrice.

Fra il Laurini e la Incontrada c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e alla fine i due hanno fatto trionfare il loro amore. A proposito di questo grande intreccio sentimentale, Vanessa – in un’intervista di Amica – ha rivelato:

Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.

La conduttrice ha quindi suggerito che fra il suo attuale compagno e la sua ex moglie fossero già in crisi da molto prima del suo arrivo.

Figlio

Rossano e Vanessa hanno avuto un figlio di nome Isal che oggi ha 14 anni. Insieme alla figlia di Laurini sono una grande e serena famiglia allargata.