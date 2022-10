Sapete chi è Rosy Marrone moglie del comico Bruno Arena? Età, figli e vita privata

La moglie di Bruno Arena è Rosy Marrone, che gli sta accanto da quando, nel 2013, è stato colpito da un aneurisma che lo ha costretto su una sedia a rotelle e un lungo percorso di riabilitazione.

Biografia

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio 1957 da una famiglia di origine messinese da parte di padre. Dopo il diploma, si iscrive all’ISEF e diventa insegnante di educazione fisica. Insegna in alcune scuole elementari e medie della provincia di Varese. Nel 1983 si avvicina al mondo dello spettacolo come comico, girando il nord Italia con i suoi spettacoli primi comici. Nel 1984 è coinvolto in un grave incidente d’auto che lo costringe a subito diversi interventi chirurgici, con la perdita parziale della vista da un occhio. Oggi gli spettacoli comici di Arena si concentrano sul suo aspetto fisico a seguito di quell’incidente, sdrammatizzato con battute sulla propria “bruttezza”. Nel 1988 incontra Max Cavallari, un incontro che gli cambia la vita e lo spinge a intraprendere la carriera del cabaret;

Nel 1988, passeggiando sulle spiagge di Palinuro, in provincia di Salerno, Cavallari e Palma formano un duo comico. Scelsero di chiamarsi Fichi d’India, nome scelto per rendere omaggio all’ambientazione del lungomare: alberi di fichi d’India, appunto. Il duo comico debutta sul palco di un locale di cabaret di Varese, il “Fuori pasto”, e poi inizia a esibirsi in tutta Italia in locali di vario genere. Nel 1994 i Fichi d’India approdano su Italia 1 all’interno del programma televisivo “Yogurt”. Semper in quell’anno vengonoti da Radio Deejay per la loro carriera decolla in, su Canale 5, grazie alla partecipazione al concorso di scherzi di Pippo Baudo La sai l’ultima? Il duo non ha mai perso un approccio in diretta e tra il 1996 e il 1998 ha condotto alcune stagioni di questa trasmissione.

Il duo Fichi d’India è apparso nelle prime puntate di Zelig, trasmesso da Italia 1, ed è stata questa esperienza a rendere il duo comico uno dei più popolari in Italia. Intorno al 2007, il duo ha partecipato a Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013. Partecipano anche a una notevole serie di film comici tra il 1999 e il 2008. Nel 2006, Bruno Arena e il collega Cavallari hanno partecipato a diverse edizioni di Miss Padania, concorso di bellezza organizzato dalla Lega Nord. I due sono stati critici per alcune battute sui siciliani. Il 17 gennaio 2013, Arena ha subito la rottura di un aneurisma che gli ha causato un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Operato d’urgenza, Arena ha lasciato l’Ospedale San Raffaele l’ 11 febbraio per trasferirsi in un centro di riabilitazione. Dopo aver ad avere qualche reazione cosciente, il 1° marzo è uscito dal coma e ha iniziato la fase di riabilitazione.