Sapete chi è Silvio Bonolis padre di Paolo Bonolis? Lo strano episodio dopo la morte…

Avete mai visto il padre di Paolo Bonolis? I Bonolis padre e figlio erano quasi una cosa sola e la loro storia ha commosso l’intera nazione dopo la perdita del suo caro papà attraverso il racconto del conduttore.

Paolo Bonolis è stato sconvolto dalla morte del padre, Silvio Bonolis, a causa di un male incurabile. La nascita della sua prima figlia, Sonia Bruganelli, e il lutto per il padre scomparso sono due parti della narrazione di Paolo Bonolis che sono indissolubilmente legate. Ancora oggi, Paolo Bonolis si commuove per un’esperienza personale avvenuta dopo la morte del padre. È la storia di un evento misterioso accaduto dopo la morte del padre, di cui oggi sappiamo tutto…

Chi era Silvio Bonolis?

Paolo Bonolis, popolare conduttore televisivo italiano, è morto poco prima della nascita del suo primo figlio. Sua moglie, Sonia Bruganelli Bonolis, ha chiamato la figlia Silvia in onore del nonno paterno. I genitori di Bonolis sono nati entrambi a Pero (Milano), dove lo stesso Bonolis ha lavorato come camionista prima di intraprendere la carriera giornalistica. In questa vecchia fotografia in bianco e nero, vediamo quanto Paolo Bonolis assomigli a suo padre…

La vita privata di Silvio Bonolis e la malattia

Silvio Bonolis è stato un uomo che ha evitato i riflettori per quanto riguarda la sua vita privata. Poiché non faceva parte dell’industria dello spettacolo, il figlio Paolo è diventato il volto principale. A causa di un cancro, che lo ha portato via rapidamente ai suoi cari, Silvio Bonolis è morto. Paolo Bonolis ha parlato ai microfoni di Maurizio Costanzo, dicendo: “In un paio di giorni se n’è andato”.

Chi è la moglie di Silvio Bonolis?

Luciana, madre di Paolo Bonolis, sposò Silvio Bonolis. Purtroppo non sono disponibili molte informazioni sulla sua formazione e sul loro matrimonio. Prima di sposarsi era segretaria in un’impresa edile, ma non ci sono molte informazioni sul suo passato.

Silvio Bonolis, lo strano episodio accaduto al figlio Paolo Bonolis dopo la sua morte

Paolo Bonolis ha raccontato uno strano episodio che gli è accaduto dopo la morte dell’amato papà, quasi come un “segno” della sua presenza. Il conduttore ne ha parlato in tv, suscitando grande interesse e commozione. “Prima di andarsene, papà mi disse ‘Mi raccomando, quando Sonia partorirà, regalale un mazzo di rose bianche da parte mia se io non ce la faccio’. Morto papà, Sonia ha partorito la nostra prima figlia, che ha necessitato di parecchie attenzioni, e chi se l’è ricordato di queste benedette rose bianche? Beh, sul terrazzo nostro, a maggio, dove noi avevamo un roseto rosso sono sbocciate le rose ed erano tutte bianche”.