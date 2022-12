Sapete chi è Stefano Bonaccini? Età, Partito Democratico, moglie e figli

Stefano Bonaccini ha 55 anni ed è sposato con Sandra Notari dal 7 settembre 2003. Notari, nata nel 1954, è una piccola imprenditrice modenese che ha studiato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ha lavorato in una boutique. Ha una passione per l’abbigliamento e i look ed ha avviato una propria attività di design di abbigliamento, chiamata SN54studio di-lab. Con Bonaccini, ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Virginia.