Sapete chi è Stefano Rosso marito di Francesca Chillemi? Vita privata, figli, Instagram, biografia

In “Viola come il mare”, fiction in 12 puntate che andrà in onda su Canale 5 il 30 settembre, saranno protagonisti l’attrice siciliana Francesca Chillemi e Stefano Rosso, imprenditore vicentino di 43 anni, membro della famiglia Rosso. È uno dei giovani dirigenti più stimati d’Italia ed è molto seguito in rete.

Stefano Rosso: carriera, passioni, successi

Nato a Marostica, in Veneto, il 1° giugno 1979, è figlio del volto storico del marchio Diesel (il padre Renzo Rosso è il padre di Diesel). È un imprenditore, stilista e dirigente sportivo italiano. Da giovane ha frequentato il Fashion Institute of Technology di New York, dove ha conseguito una laurea in commercio e marketing . Stefano Rosso ha iniziato la sua carriera professionale nell’azienda di famiglia, prima di espandersi e fondare D-Cave, di cui è stato delegato . Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di OTB Group, che controlla i marchi Diesel, Victor & Rolf, Marni, Maison Margiela, Amiri, Jill Sander e Staff International, oltre ad aver fondato e ricoperto il ruolo di CEO di D-Cave. È stato nominato CEO di BVX il 7 dicembre 2021 e ha rivelato la sua nuova attività con un post su Instagram (con 30,2k follower sul social media).

Oltre a lavorare nel settore degli investimenti, è stato amministratore delegato di RCI (Red Circle Investments), una società di famiglia focalizzata sulle nuove tecnologie, sull’ambiente e sulle startup. Grande appassionato di calcio (è tifoso del Milan), Stefano Rosso è stato ispirato a diventare presidente della società calcistica L.R. Vicenza nel 2018 grazie al suo entusiasmo per il gioco.Dal 2016 è membro del Consiglio federale della Federcalcio.

Vita privata

Il figlio di Renzo non solo è attivo nel mondo del calcio, ma è anche balzato agli onori della cronaca (Rosa, 2018) per la sua relazione di sette anni con Francesca Chillemi, modella ed ex Miss Italia (nata in Sicilia nel 1985). Da questa unione, nel 2016, è nata Raina. A quanto pare, questa coppia è stata al centro del gossip nazionale per la presunta storia d’amore con l’interprete della soap opera turca“Daydreamer-le ali del sogno” Can Yaman e l’ex di Diletta Leotta. I due co-protagonisti della soap opera MediasetViola come il mare”, dando stati fotografati in teneri teneri, dando adito a speculazioni. Lo scorso autunno, Alfonso Signorini ha pubblicato uno scoop in cui si sosteneva che i due attori tradissero i loro rispettivi partner.