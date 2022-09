Sapete chi è Valentina chi è? Corteggiatrice di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: età, lavoro

Nonostante Uomini e Donne sia il programma di incontri più seguito e amato di sempre, torna oggi pomeriggio su Canale 5. Ieri in studio, Valentina è arrivata direttamente per Riccardo subito dopo averlo visto con la sua vecchia fiamma Ida Platano, che ha avuto una discussione con lui.

A soli 34 anni, Valentina è molto giovane e ammette di essersi infatuata proprio di Riccardo, del suo fascino e dei suoi modi. Si è candidata per il lavoro esclusivamente in redazione perché lo segue da sempre. Alla fine è riuscita a prendere la decisione di venire in studio.