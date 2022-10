Sapete chi è Vanessa Incontrada? Età, biografia, figlio, compagno o marito, peso e vita privata

Vanessa Incontrada è un’ex modella, attrice e conduttrice, nota per il suo lavoro a Zelig, che ha condotto al fianco di Claudio Bisio. Recentemente ha recitato in diversi film e programmi televisivi, dopo essersi concentrata sull’attività di modella. Striscia la Notizia (programma che conduce insieme ad Ambra Angiolini) è uno dei suoi ruoli più noti, oltre a quello di attrice e regista. Alessandro Siani è uno dei suoi co-conduttori.

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona, Vanessa Incontrada è figlia di padre italiano e madre spagnola. A 17 anni inizia a lavorare come modella per alcune delle più rinomate riviste di moda milanesi. Nel 1998 ha fatto il suo debutto televisivo a Super su Mediaset a Milano. L’anno successivo fa coppia con Michele Mirabella per condurre Millennium. Dal 2001 al 2002 ha condotto un programma radiofonico su RTL 102.5. Dal 2001 al 2002 ha partecipato a diversi programmi, tra cui “Sanremo giovani”. Nel 2003 ha condotto “Solo moda” su Canale Cinque e nello stesso anno ha condotto “Sanremo giovani”. Nel 2003, “il cuore altrove” di Avati la vede protagonista. Nel 2005 è stata sul palco con Fabio de Luigi del “festival 2005”, un programma musicale andato in onda su Italia uno. A partire dal 2010 ha lavorato soprattutto in fiction, ma negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla produzione di film.

Quando ha iniziato la sua carriera di modella di successo, Vanessa Incontrada ha prestato il suo volto a diversi marchi internazionali, tra cui Tim, Nivea, Pupa, Wind, Zalando, Mediaset Premium e altri. Anche la recitazione in film, teatro e televisione fa parte della sua vita. Tra i suoi crediti recitativi figurano “andata e ritorno” nel 2004, “Aspettando il sole” nel 2009, “mi rifaccio vivo” nel 2013, “ti sposo ma non troppo” nel 2014, “tutte lo vogliono” nel 2015 con Andrea Perroni, “non c’è campo” nel 2017. Nel 2018 ha collaborato con Andrea Bosca, Claudio Lauretta, Giorgio Pasotti e Camilla Diana in “Il Capitano Maria”. Per diversi anni è stata co-conduttrice di “Zelig Circus”, serie comica andata in onda su Canale 5 al fianco di Claudio Bisio. Recentemente, ha affiancato Gigi D’Alessio nella conduzione di “20 anni che siamo italiani” (che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Morgan, Rocio Munoz Morales, Emma Marrone e Achille Lauro).

Dal settembre 2021 conduce Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani, le nuove Veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti e inviati famosi come Vittorio Brumotti.

Vanessa Incontrada è una attrici italiane più apprezzate, a partire da “Un paradiso per due” del 2010. L’anno successivo ha recitato nella fiction “I cerchi nell’acqua delle”, trasmessa su Canale Cinque e ambientata in una cittadina del Nord. Ha recitato anche in “Caruso la voce dell’amore” su Rai1, dove ha interpretato il ruolo di Ada botti Giacchetti. Nel 2021 è protagonista della fiction di successo “Come una madre”, che la vede al fianco di Simone Montedoro.

Vanessa Incontrada ha recentemente parlato delle critiche ricevute per il suo aumento di peso dovuto alla gravidanza, ea questo proposito ha confessato che questi insulti della rete le hanno “rovinato un momento speciale”. Attualmente il suo peso è di 65 kg. Vanessa è spesso espressa contro il body-shaming come alcune sue colleghe del mondo dello spettacolo, tra cui Matilda De Angelis, Chiara Ferragni, Paola Turani, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

Vanessa Incontrada ha una relazione con Rossano Laurini dal 2007. Rossano aveva già una figlia, Diletta, avuta con l’ex fidanzata. Con Vanessa, invece, condivide un figlio di nome Isal.