Sapete chi è Veronica Gentili? Età, altezza, marito, figli e stipendio

La biografia di Veronica Gentili, l’età, l’altezza, il peso, i fidanzati, il marito, i figli, la vita privata, il curriculum e lo stipendio da giornalista. La sua carriera è iniziata come attore, poi come giornalista e successivamente come conduttrice e opinionista in diversi programmi televisivi.

Il romanzo L’immutabile sarà pubblicato da La nave di Teseo il 26 novembre 2020. È il racconto della quarantena durata un anno e di come ha modificato la vita quotidiana di tutti. È composto da un diario a tratti intimo che può essere interpretato come una storia collettiva in cui tutti possono rivedersi. L’ironia e la ricerca giornalistica ci aiutano a interpretare questo libro. È produttrice esecutiva di Controcorrente su Rete4 e scrive da oltre otto anni per Il Fatto Quotidiano, il cui direttore è Marco Travaglio.