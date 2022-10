Sapete chi è Vincenzo Pirrotta? Il regista ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni a Via dei matti n°0

Vincenzo Pirrotta si è diplomato alla Scuola di Teatro INDA, dove ha lavorato a stretto contatto con registi e attori come Mario Martone ed Elio De Capitani. Nel 1996 ha co-fondato la compagnia Teatrodalle Nuvole, che utilizza le antiche tradizioni nel loro contesto originario, dando loro allo stesso tempo un significato nuovo negli spettacoli moderni. Il lavoro di Pirrotta è stato particolarmente apprezzato dal pubblico di tutte le età.

Regista, autore e compositore. Ha fondato “Esperidio”, compagnia teatrale di cui è direttore artistico e per la quale ha scritto e diretto numerosi spettacoli tra cui “N’Gnanzo’ù”, “Malaluna”, “Sacre-Stie” e “La ballata delle balàte”.

Nel teatro lirico ha collaborato con il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro San Carlo di Napoli. Tra le regie di rilievo si ricordano le “Nozze di Figaro” di Mozart per il Teatro Manoel di Malta, direttore Michael Laus; per il Teatro Massimo Bellini di Catania, “Carmen” di Bizet, opera di apertura della stagione 2012, direttore Will Humburg; e “Attila” di G. Verdi, direttore Sergio Alapont, nel dicembre 2014.

Vincenzo Pirrotta al suo esordio alla regia in un lungometraggio, presentato all’ultima edizione delle Giornate degli Autori tra le proiezioni delle Notti Veneziane durante la 79ª Mostra del Cinema di Venezia (peraltro già attivo come attore, tra i tanti: Noi credevamo, Il traditore e Il primo re) decide di mettere in scena una storia cruda e attuale che non risparmia nessuno, dove tutti sono colpevoli di un male insanabile.