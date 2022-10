Vuoi sapere chi è Samira Lui? Età, professoressa Eredità, fidanzato,Tale e Quale Show

Nata a Udine e di origini senegalesi, Samira Lui è una modella di 24 anni. Classificatasi terza al Concorso di Miss Italia 2017, è attualmente la professoressa de L’Eredità, in coppia con Ginevra Pisani (ora sostituita da Andrea Cerelli). Dal 30 settembre 2022, Samira Lui partecipa come concorrente a Tale e Quale Show 2022 diretto da Carlo Conti su Rai Uno.

Chi è Samira Lui?

N ome: Samira Lui

Samira Lui Età: 24 anni

24 anni Data di nascita: 6 marzo 1998

6 marzo 1998 Luogo di nascita: Udine

Udine Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Professione : Modella e personaggio televisivo

: Modella e personaggio televisivo Altezza: 178 cm

178 cm Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @samiraluiofficial

Biografia

Samira Lui è nata il 6 marzo 1998 a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Figlia di padre senegalese e madre italiana, Samira si è diplomata come geometra. Dopo il diploma, la ragazza ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Si è iscritta all’Università, con una specializzazione in cinema, a cui ha aggiunto l’attività di hostess per fiere ed eventi a Udine. Attualmente, Samira Lui è insegnante nel programma L’Eredità (Italian Game Show), diretta da Flavia Insinna e in onda su Rai1 (canale televisivo del servizio pubblico italiano).

La carriera di Samira è iniziata nel 2017, quando la è classificata terza al giovane famoso Concorso di Miss Italia (sponsorizzato da Patrizia Mirigliani). Samira ha ottenuto la fascia di Miss Friulia Venezia Giulia e quella di Miss Chef 2017, grazie alla preparazione di un piatto tipico fiulano: il frico. Dopo l’esperienza a Miss Italia, Samira ha intrapreso la carriera di modella, approdando su Rai 1, al programma L’Eredità, dove ha vestito i panni di una professoressa che incontra un suo ex allievo per istruire gli altri su come realizzare i loro piatti preferiti.