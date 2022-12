Sapete chi è Vinicio Marchioni? Età, moglie, figli, film, sordomuto, biografia, carriera e vita privata

È possibile scoprire molto su un attore guardando i suoi film, la sua vita privata e il suo fisico. In questo caso, ci occupiamo di Vinicio Marchioni, un attore italiano che sicuramente tutti conoscono. Scopriamo di più su di lui: moglie, figli, età, film, ristorante e fisico.

Chi è Vinicio Marchioni, biografia e vita privata: moglie, figli, età, film, ristorante

Oltre a essere un attore romano di origine calabrese, Vinicio Marchioni è nato a Roma il 10 agosto 1975. Sua madre è originaria di Torre Melissa, in provincia di Crotone. Marchioni si è laureato all’Università La Sapienza di Roma nel 2000 con indirizzo in arti dello spettacolo. Grande appassionato di scrittura, non ha mai completato gli studi per dedicarsi a un’altra passione, come era nelle sue intenzioni iniziali. Ha studiato recitazione presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma, dove si è diplomato nel 2000. Debutta sul palcoscenico nel 1995, con l’organizzazione culturale LUDOM (Luci dall’ombra). Nel 2005 ha studiato con Luca Ronconi al Centro Santa Cristina. È anche membro di LUDOM (Luci dall’ombra).

Marchioni è stato sotto i riflettori grazie a molti film della sua carriera, tra cui quello che stiamo esaminando. Vediamo quali sono i più famosi. Prima di tutto, scopriamo la sua vita privata. È stato riferito che ha una bella moglie e tre figli.

La vita privata di Vinicio Marchioni: chi è la moglie, figli, famiglia

Vinicio Marchioni, attore e ballerino, ha sposato la bellissima Milena Mancini, attrice e ballerina. Il 24 settembre 2011, nella chiesa di Santa Rita da Cascia a Roma, Vinicio e Milena hanno celebrato il loro matrimonio. Successivamente hanno avuto due figli: Marco, nato il 6 agosto 2011, e Marcello, nato il 17 ottobre 2012. Grazie alla storia d’amore tra Vinicio Marchioni e sua moglie Milena Mancini, “abbiamo un equilibrio familiare”, ha dichiarato. “Lei è la chiave che tiene insieme la nostra casa”. Lei ha ribadito la loro storia, soffermandosi sul loro primo incontro. “Quando ci siamo incontrati per la seconda stagione di Romanzo criminale”, ha detto, “ero nervosa. Non volevo affrettare i tempi. Ci è voluto un mese prima che fossi pronta a rivederlo”, ha raccontato la sua reazione iniziale.

“Vinicio Marchioni, attore, è proprietario di un ristorante a Roma chiamato ‘Cas’. Lui e il fratello minore Massimo gestiscono l’attività”. Secondo il passato, l’attore era sordomuto. In realtà, era solo lievemente balbuziente. Ha cercato di evitare che la disfluenza influenzasse il suo linguaggio.

Film più famosi

Marchioni ha recitato in numerose serie televisive e film, tra cui Romanzo criminale (2008-2010), in cui ha interpretato il Freddo. È poi apparso in un episodio di R.I.S. 2 – Delitti imperfetti (2006). Marchioni ha condotto Città criminali, una serie di documentari sui più famosi fatti di cronaca nera italiani dagli anni ’60 a oggi. Nel 2009 è stato realizzato Feisbum! The Movie, un film in otto episodi basato sul servizio di social network Facebook. Nello stesso anno è stato realizzato 20 sigarette, storia della scrittura di Venti sigarette a Nassiriya, di Aureliano Amadei. Nel 2010, Marchioni ha partecipato ai videoclip di Baustelle e Casting by Mambassa Gli spietati e 20 sigarette. Per la sua interpretazione in 20 sigarette è stato candidato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2011.