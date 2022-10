Sapete chi sono Caterina, Clarissa e Romano figli di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini si è sposata con Mauro Floriani nel 1989. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, Caterina nel 1995, Clarissa nel 1997 e Romano nel 2003. Durante una recente intervista a Domenica in, dove è stata ospite di Mara Venier, Alessandra Mussolini ha sottolineato quanto sia importante per lei la famiglia. Sembra che sia molto presente con i figli e molto legata anche al marito.

Alessandra Mussolini e la sua famiglia

La famiglia è la cosa più importante della vita, secondo Mussolini, che sembra aver ribadito il concetto anche in altre occasioni. Tuttavia, i suoi figli sono estremamente legati ad Alessandra e soprattutto a Claudio e Romano. Di conseguenza, Caterina si è trasferita a Londra per motivi di lavoro, essendo molto legata a lei.

Le parole di Alessandra per i suoi tre figli

Durante la partecipazione di Alessandra a Ballando con le Stelle, sembra che i figli siano intervenuti per onorarla usando termini di stima e affetto nei suoi confronti. Durante una puntata di Ballando con le stelle, Romano è apparso proprio sul palco per ballare con la madre, a sua volta protagonista di una sorpresa. Secondo un’intervista rilasciata alla Venier, Alessandra avrebbe detto: “Si vive per loro”.

Chi sono i suoi tre figli

Nel 1995 è nata Clarissa, seguita dal fratello minore Romano nel 2003. Caterina, la primogenita dei Mussolini, è nata nel 1995. Sebbene i tre figli di Alessandra Mussolini abbiano un doppio cognome, Floriani Mussolini, è Alessandra la più popolare. Lavora a Londra come responsabile dell’integrità dei prezzi per una società globale di consulenza e servizi. Prima di Londra, ha lavorato come impiegata per la Croce Rossa di Panama. Molti non sanno che i figli di Mussolini hanno un doppio cognome. “Io e mia sorella Elisabetta abbiamo deciso di mantenere il cognome Mussolini in famiglia”.